Son Dakika Haberleri: THBB Başkanı Yavuz Işık, yeniden ERMCO başkanlığına seçildi
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THBB Başkanı Yavuz Işık, yeniden ERMCO başkanlığına seçildi

43 dakika önce

Avrupa Hazır Beton Birliği'nin (ERMCO) Olağan Genel Kurul Toplantısında 50 delegenin oyu ve Almanya, İtalya ve Türkiye'den temsilcilerin oluşturduğu Başkanlık Divanı'nın kararıyla Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık yeniden ERMCO başkanlığına seçildi.

THBB Başkanı Yavuz Işık, yeniden ERMCO başkanlığına seçildi, System.String[]
Avrupa Hazır Beton Birliği'nin (ERMCO) Olağan Genel Kurul Toplantısında 50 delegenin oyu ve Almanya, İtalya ve Türkiye'den temsilcilerin oluşturduğu Başkanlık Divanı'nın kararıyla Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık yeniden ERMCO başkanlığına seçildi.
İspanya'nın Valensiya kentinde 14 Haziran'da yapılan toplantıda, ERMC  Başkanlığına yeniden seçilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Yavuz Işık, "Bugün Türkiye, hazır beton üretiminde Avrupa birincisi, dünyada ise üçüncü en büyük hazır beton üreticisidir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin toplam üretim miktarı 230 milyon metreküpün üzerindeyken Türkiye tek başına 100 milyon metreküp beton üretmektedir" dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:16 Kaynak: DHA
kurul, avrupa, türkiye, er, Ekonomi
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