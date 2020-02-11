THBB-İnşaat sektöründe yükselen beklenti faaliyetlere yansımadı

Türkiye Hazır Beton Birliği'nin (THBB), "Hazır Beton Endeksi" 2020 Ocak Raporu'na göre, inşaat sektöründen beklenti, 20 ayın en üst seviyesine yükseldi ancak bu beklenti Ocak ayında inşaat faaliyetlerine tam olarak yansımadı.

THBB'nin her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye'de inşaat sektöründeki ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri gösteren raporda şunlar yer aldı:

"Son iki aydır Faaliyet Endeksi düşük seviyede devam etmektedir. Güven Endeksi yükselmekle birlikte eşik değerin altında kaldı. Beklenti Endeksi 20 aydan sonra ilk defa eşik değerin üstüne çıktı ve diğer bütün endekslerin üstünde bir noktaya ulaştı. Beklenti dışında diğer endeksler ocak ayında eşiğin altında kaldı.

"Hazır Beton Endeksi 2020 Ocak Ayı Raporu'na göre, bütün endeksler önceki yılın aynı dönemine göre artış sergiledi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla geride bıraktığımız ocak ayında sektör bütün göstergelerde iyiye gitmektedir. Bir yıl öncesine kıyasla 2020 ocak ayı daha iyi olmakla birlikte aralık ayına kıyasla sektör 2020 yılına hızlı bir giriş yapamamış görünmektedir."

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Ocak ayında inşaat sektörü bir yıl öncesine kıyasla daha iyi görünmekle birlikte aralık ayına oranla 2020 yılına hızlı bir giriş yapamadı. Ancak, kritik olan nokta sektör oyuncularının beklentisinin 20 aydan sonra ilk defa olumlu tarafa geçmiş olmasıdır. Merkez Bankasının son 5 toplantıda politika faiz indirimi kararının ardından kurda bir sıçrama olmaksızın piyasa faizinin aşağı gelmiş olması, Türkiye'nin CDS seviyesinde ocak ayında görülen düşüş, iktisadi yönelim, PMI endekslerindeki yükselme ekonomide düzelmenin sinyalleridir" dedi.

Jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler söz konusu olsa da bu risklerin henüz inşaat sektörü oyuncularının beklentisini aşağı çekecek seviyede olmadığını da ifade eden Yavuz şeşye devam etti:

"Faiz oranlarında gerileme ile birlikte konut kredisine olan ilgi artmıştır. Ocak ayı sonu itibarıyla konut kredisi toplamı 200 milyar lirayı aşmıştır. Ocak ayı sonu itibarıyla tüketici kredilerinin genelinde görülen 4.5 milyar liralık artış iç tüketimde canlanmanın en önemli göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Son beş yılda el değiştiren konutların yarıya yakınının kredi kanalıyla satıldığı düşünüldüğünde iç talep ve tüketici kredilerindeki bu hareketlilik inşaat sektörünün can damarı olmaya devam edecektir." (Fotoğraflı)