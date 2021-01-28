The 100 Candles Game Filmi - Son Dakika

Bir grup arkadaş, bir oyun oynamak için bir araya gelir. Oyun oldukça basittir. Mumlarla çevrili bir dairenin içinde oturan ekip, sırayla mumlardan birini alıp bir korku hikayesi anlatmalıdır. Hikayeler anlatılırken mumlar sönmeye başlar ve tuhaf olaylar meydana gelir. Açıklanamayan olaylarla karşı karşıya kalan grubun kendilerini ne kadar korkunç bir durumun içinde bulsalar da oyunu terk etmeleri yasaktır. Çünkü birinin oyunu terk etmesi korkunç bir şeyle lanetlenmelerine neden olur.

Yönetmen: Daniel Rübesam

Senaryo: Guillermo Lockhart, Mauro Croche

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: The 100 Candles Game

Yapımcı Firma: Vişne Production

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Yeni Zelanda

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 27.08.2021

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