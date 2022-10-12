THE 2023 Dünya Sıralaması açıklandı: Türkiye'den 67 üniversite listede - Son Dakika
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THE 2023 Dünya Sıralaması açıklandı: Türkiye'den 67 üniversite listede

12.10.2022 14:02
THE 2023 Dünya Sıralaması açıklandı: Türkiye'den 67 üniversite listede

İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 'THE 2023 Dünya Sıralaması' verileri açıklandı.

İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 'THE 2023 Dünya Sıralaması' verileri açıklandı. Listede devlet ve vakıf olmak üzere 67 Türk üniversitesi yer aldı.

Dünyada bin 799 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada 1'inci Oxford Üniversitesi oldu. 2'nci sırada Harvard Üniversitesi yer alırken, 3'üncü sıraya ise Cambridge Üniversitesi yerleşti.

Dünyada sıralamaya giren üniversiteler şöyle:

1. Oxford Üniversitesi

2. Harvard Üniversitesi

3. Cambridge Üniversitesi

4. Stanford Üniversitesi

5. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

6. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü

7. Princeton Üniversitesi

8. Kaliforniya, Berkeley Üniversitesi

9. Yale Üniversitesi

10. Imperial College London

TÜRKİYE'DEN DE BİRÇOK ÜNİVERSİTE LİSTEDE YER ALDI

Birçok farklı kategorinin değerlendirildiği araştırmada, Türkiye'den birçok üniversite listeye girdi. Genel Türkiye sırlamasında Çankaya Üniversitesi 1'inci sırada yer alırken, 2'nci sırada Koç Üniversitesi, 3'üncü sırada Sabancı Üniversitesi, 4'üncü sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve 5'inci sırada Bahçeşehir Üniversitesi yer aldı.

Genel dünya sıralaması listesine 501-600 bandına devlet ve vakıf olmak üzere 3 Türk üniversitesi adını yazdırdı. Bahçeşehir Üniversitesi, tüm dünya üniversiteleri arasında 'Industry Income' alanında dünya 374'üncüsü oldu.

Türkiye'den sıralamaya giren ilk 10 üniversite şöyle:

1. Çankaya Üniversitesi

2. Koç Üniversitesi

3. Sabancı Üniversitesi

4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

5. Bahçeşehir Üniversitesi

6. Hacettepe Üniversitesi

7. İstanbul Teknik Üniversitesi

8. Bilkent Üniversitesi

9. Boğaziçi Üniversitesi

10. Düzce Üniversitesi


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: THE 2023 Dünya Sıralaması açıklandı: Türkiye'den 67 üniversite listede - Son Dakika
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