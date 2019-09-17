The Aeronauts Filmi

Pilot Amelia Wren ve bilim insanı James Glaisher 1862 yılında daha önce kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şeyi denemeye karar verir. Göklerin sırlarını keşfetmek isteyen ikili sıcak hava balonu ile daha önce hiç çıkılmamış bir yüksekliğe çıkmaya çalışır. Gökyüzünde nefes kesici keşifler yapan Wren ve Glaisher atmosferin en yüksek noktalarına ulaştıklarında hayatta kalmak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.

Yönetmen: Tom Harper

Senaryo: Tom Harper, Jack Thorne

Oyuncular: Felicity Jones, Eddie Redmayne, Himesh Patel, Anne Reid , Tim McInnerny, Phoebe Fox, Vincent Perez, Tom Courtenay, Rebecca Front, Robert Glenister, Kamil Lemieszewski, Julian Ferro, Gianni Calchetti, Thomas Arnold, Lewin Lloyd, Mia Hemerling, Elsa Alili, Oliver Simms, John Taylor, Zander James, Andy Mihalache, Guy Samuels, Abbey Butler, Bella, Mariia Legun, Connie Price, Rodrig Andrisan, Günce Ateş, Robert Jarvis, Jason Lines, Robert Ryan, Jay Vaisey

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The Aeronauts

Yapımcı Firma: Amazon Studios

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 101 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 06.12.2019



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