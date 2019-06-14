Son Dakika Haberleri: The Away Days'den çarpıcı bir video klip
Son Dakika Güncel Haber

The Away Days'den çarpıcı bir video klip

1 saat önce

Başarılı indie-pop grubu The Away Days, Nisan ayında yayımlanan ve önde gelen birçok mecra tarafından tam not alan "Designed" teklisinin düşünce uyandıran video klibiyle sizlerle!

The Away Days'den çarpıcı bir video klip, System.String[]

The Away Days'in gitarist ve vokalisti Can Özen'in yönetmenliğini yaptığı klip İstanbul'un yakınındaki küçük bir köyde geçiyor. Melodik ve sıcak synth seslerinin, kusursuz gitar harmonilerinin üzerini örterek yarattığı rüya atmosferinde, bilinmeyen güçlerin gündelik varoluşumuzu kontrol edişinden bahsediyor. Klibin kurgusunu Can Özen şöyle yorumluyor.

"Videonun teması, bilim kurgulardan esinlenilmiş, masum bir kızı yakalamaya ve kontrol etmeye çalışan bir hayat-hacker'ı üzerinden görsel olarak sunuluyor. Fakat ardından bu hacker'ın da bir üst seviyede kontrol ediliyor olması ve bu durumun beraberinde ortaya çıkardığı çoklu kontrol seviyeleri vurgusu da var. Bazen, insan kendi kararları üzerinde kontrolünü kaybetmiş gibi hisseder. Sanki başkası tarafından dizayn edilmiş gibi!"

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:27 Kaynak: Bültenler
Masum, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trans birey yardım isteyip bindiği arabada dehşeti yaşattı Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizine ilişkin yeni bir görüntü yayınlandı Bülent Arınç'tan 31 Mart değerlendirmesi: AK Parti seçime kendi adaylarıyla gitseydi yüzde 95 kazanırdık HDP'den seçmenlerine: İstanbul'da sandığa gitmek, geçerli oy kullanmak şarttır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:35:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: The Away Days'den çarpıcı bir video klip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]