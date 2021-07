The Banc Restoran kendine özgü kuralları ile dikkat çekiyor

The Banc'ın kıyafet yönetmeliği var mı? Şeklinde bir soruya Can Topçu, "The Banc'ta kıyafet kurallarını ciddiye alıyoruz ve göz alıcı ve şık olan her şeyin elçisiyiz. Giyiminiz, ambiyansımızın tonunu belirler. Kıyafet kuralımız smart casual yani geleneksel anlamda resmi ama göreceli olarak gayri resmi bir giyim tarzınız olmalıdır. Mümkünse ceket giymenizi daha fazla tercih ederiz. Hayal kırıklığı yaşamamak için lütfen eşofman, eşofman şortu, spor giyim, spor terlik ve terlik giymekten kaçının. The Banc ekibi kurallarımıza uymanız konusundaki çabalarınızı ve düşüncelerinizi takdir ediyor." Diyerek cevap veriyor.

Önceden rezervasyon almadan yer bulmanın pek mümkün olmadığı restoran için masa rezervasyonu ne kadar sürüyor ve nargile salonunda masa ayırtabilir miyiz? Şeklindeki bir soruya restoranın Türk kurucusu Can Topçu, "Restoran masaları şu anda 1 saat 45 dakika için rezerve edilmiştir ve maksimum 15 dakika tutulmaktadır. İlk 15 dakika içinde restorana gitmez veya iletişime geçmezseniz, ne yazık ki başka bir grubu ağırlamak için masanız verilebilir. Nargile salonu, rezervasyon almadığımız için önce gelene hizmet vermektedir. Nargile salonu, restoran gibi, 1 saat 45 dakikalık masa servis periyodunda çalışır." Şeklindeki ifadeleri ile cevap veriyor.

İngiltere'de keyif verici maddelere erişim yaşı 21 olduğu için nargile salonuna giriş için de yaş sınırı belirlenmiş. Can Topçu The Banc'ın nargile salonuna giriş yaşı ve nargile salonu kuralları hakkında da, "The Banc, nargile salonunda da katı bir politika uygular ve yalnızca 21 yaş ve üstü müşterilerimizi kabul ederiz. Giriş için kimlik gerekebilir ve nargile salonunda kesinlikle eşofman veya kapüşonlu giyilmesine izin vermiyoruz." Şeklindeki sözleri ile açıklama yapıyor.

İLANDIR