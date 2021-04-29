The Black Phone Filmi - Son Dakika

The Black Phone, 13 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Utangaç, ama zeki bir çocuk olan Finney Shaw, sadist bir katil tarafından ses geçirmez bir bodrum katında alıkonulur. Duvarda duran ve bağlı gibi görünmeyen telefon çalmaya başladığında işler değişir. Finney, telefon aracılığıyla katilin diğer kurbanlarının sesini duyabiliyordur. Başlarına gelenlerin Finney'e olmayacağından emin olmaya kararlıdırlar.
Yönetmen: Scott Derrickson
Senaryo: Scott Derrickson, C. Robert Cargill, Joe Hill
Oyuncular: Ethan Hawke, Jeremy Davies, James Ransone, Madeleine McGraw, Gina Jun, E. Roger Mitchell , Mason Thames, Ron Blake, Robert Fortunato, Michael Banks Repeta, Chris TC Edge, Braxton Alexander, Megan Petersen, Andrew Farmer, Brady Hepner, Kellan Rhude, Jacob Moran, Hailey Nicole Ralston, Reagan Shumate, Derrick Lemmon, Mark Riccardi, Lukas Colagross, Ivy Connell, Mike Bailey, Rocco Poveromo, Troy Rudeseal, Tristan Pravong, Miguel Cazarez Mora, Jordan Isaiah White, Ryan Cronan
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Black Phone
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 28.01.2022
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Kaynak: InterSinema.com
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