The Black Phone Filmi - Son Dakika

The Black Phone, 13 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Utangaç, ama zeki bir çocuk olan Finney Shaw, sadist bir katil tarafından ses geçirmez bir bodrum katında alıkonulur. Duvarda duran ve bağlı gibi görünmeyen telefon çalmaya başladığında işler değişir. Finney, telefon aracılığıyla katilin diğer kurbanlarının sesini duyabiliyordur. Başlarına gelenlerin Finney'e olmayacağından emin olmaya kararlıdırlar.

Yönetmen: Scott Derrickson

Senaryo: Scott Derrickson, C. Robert Cargill, Joe Hill

Oyuncular: Ethan Hawke, Jeremy Davies, James Ransone, Madeleine McGraw, Gina Jun, E. Roger Mitchell , Mason Thames, Ron Blake, Robert Fortunato, Michael Banks Repeta, Chris TC Edge, Braxton Alexander, Megan Petersen, Andrew Farmer, Brady Hepner, Kellan Rhude, Jacob Moran, Hailey Nicole Ralston, Reagan Shumate, Derrick Lemmon, Mark Riccardi, Lukas Colagross, Ivy Connell, Mike Bailey, Rocco Poveromo, Troy Rudeseal, Tristan Pravong, Miguel Cazarez Mora, Jordan Isaiah White, Ryan Cronan

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Black Phone

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 28.01.2022

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