The Boat Filmi
1 saat önce
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Teknesi ile ava çıkan bir balıkçı, yoğun bir sise yakalanınca yolunu kaybeder. Balıkçı, suyun yüzeyinde belirsiz bir şekilde ilerlerken, demir atmış bir yelkenli bulur. Yelkenlinin içerisinde birilerinin olabileceğini düşünen adam, teknenin içerisinde girip etrafı kolaçan etmeye başlar. Ancak ortalıkta kimseler yoktur. Yapacak bir şey kalmayınca teknesine dönmeye karar veren adamı, kötü bir sürpriz beklemektedir. Balıkçının teknesi, bağladığı yerde yoktur. Ne yapacağını bilemeyen adam, yelkenliyi çalıştırıp bu sayede kıyıya ulaşmayı planlar. Ancak yelkenli çalışmamaktadır. Denizin ortasında tek başına kalan adam, kendisini kurtaracak bir şey bulma umudu ile aşağıya indiğindeyse, kamaranın içerisine hapsedilir. Başına gelenlere anlam veremeyen balıkçı, bir süre sonra geminin çalıştığını fark eder. Yelkenli bir yandan hızla ilerlerken bir yandan da su almaya başlar. Bilmediği bir düşman tarafından kapan kıstırılan balıkçı, hayatta kalmak için savaşmak zorundadır.Yönetmen:
Winston AzzopardiSenaryo:
Winston Azzopardi, Joe AzzopardiOyuncular:
Joe AzzopardiFilmin Türü:
GerilimOrijinal Adı:
The BoatYapımcı Firma:
Latina PicturesYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
100 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
14.06.2019The Boat Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
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