The Boy 2 Filmi
1 saat önce
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Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com
Lanetli Çocuk film
inin devam halkası olan The Boy 2, Heelshire Köşkü'nün geçmişinden habersiz bir şekilde oraya taşınan, masum bir ailenin hikayesini konu ediyor. Eve yerleşmeye çalışan ailenin küçük oğulları bu süreçte, Brahms adını verdiği gerçek boyutlardaki bir oyuncak bebekle arkadaşlık kurmaya başlar.
Başrolünü Katie Holmes’un üstlendiği film
in yönetmen koltuğunda, ilk film
in de yönetmenliğini üstlenen William Brent Bell oturuyor. Gerilim türündeki film
in senaryosu ise, ilk film
deki gibi Stacey Menear’a ait. Yönetmen:
William Brent BellSenaryo:
Stacey MenearOyuncular:
Ralph Ineson, Katie Holmes, Owain Yeoman, Christopher ConveryFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
The Boy 2Yapımcı Firma:
Huayi Brother PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
PinemaVizyon Tarihi:
26.07.2019The Boy 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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