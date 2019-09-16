Son Dakika Haberleri: The Cars'ın solisti Ric Ocasek ölü bulundu
Son Dakika Magazin Haber

The Cars'ın solisti Ric Ocasek ölü bulundu

1 saat önce

New York Polis Teşkilatından yapılan açıklamada solist, söz yazarı ve müzisyen Ocasek'in Manhattan'daki dairesinde ölü bulunduğu belirtildi.

The Cars'ın solisti Ric Ocasek ölü bulundu, System.String[]

New York Polis Teşkilatından yapılan açıklamada solist, söz yazarı ve müzisyen Ocasek'in Manhattan'daki dairesinde ölü bulunduğu belirtildi.


Açıklamada Ocasek'in ölüm nedeninin henüz bilinmediği kaydedildi.


Ocasek ve Benjamin Orr tarafından 1976'da kurulan The Cars grubu, 1970'lerin sonu ve 80'li yıllarda çıkardıkları "My Best Friend's Girl" ve "Drive" gibi şarkılarıyla üne kavuşmuştu. Grubun solisti Ocasek, birçok şarkının müziğini ve söz yazarlığını yapmıştı.


Rick Ocasek, 1989 yılından bu yana ünlü Çek model Paulina Porizkova ile evliydi. Çiftin, iki tane oğlu bulunuyor.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yılmaz Morgül'den Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlülere zehir zemberek sözler
Victoria's Secret meleği Stella Maxwell, burnunu karıştırırken kameralara yakalandı İngiliz oyuncu Nadia Sawalha havuzda üstsüz poz verdi Hesabı çalınan Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger'ın çıplak fotoğrafı ve cinsel ilişki videosuna ait link paylaşıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:34:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: The Cars'ın solisti Ric Ocasek ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]