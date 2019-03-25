The Cleaning Lady Filmi

Alice, kendisini erkek arkadaşıyla olan ilişkisinden uzaklaştırmaya çalışan genç bir kadındır. Sevgiye bağımlı biri olan Alice için bu süreç pek de kolay geçmez. Bu sırada evinde temizlik yapmaya gelen Shelly adındaki kadınla iletişim kurmaya başlar. Yüzünde yara izleri olan Shelly’ye yardım etmeye çalışan Alice, zaman geçtikte onunla daha yakın bir ilişki kurmaya başlar. Shelly ile kurduğu arkadaşlıktan memnun olan Alice, çok geçmeden yeni arkadaşı ile ilgili korkunç gerçekleri öğrenir. Yönetmen:
Jon KnautzSenaryo:
Jon Knautz, Alexis KendraOyuncular:
Alexis Kendra, Stelio Savante, Rachel Alig, Elizabeth Sandy, Mykayla Sohn, JoAnne McGrath, Keri Marrone, Robert Hugh Starr, Carla Wynn, Kim Marie Cooper, Logan Garretson, Zarif, Nicole Watts, Kai Cofer, Skye Sea, Kim Adams
, Christy, Leonel Claude, Colleen Greenhalgh, Gorman Houston, Yurell Kellem, Brandon Kolpack, Vidya Krishnan, Waymond Lee, Victoria Lobo, Roxy Pacheco, Jennifer Joanne Waldman, Joanna WojciechowskaFilmin Türü:
GerilimOrijinal Adı:
The Cleaning LadyYapımcı Firma:
OlivargoYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
90 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
10.05.2019The Cleaning Lady Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.