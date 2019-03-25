Son Dakika Haberleri: The Cleaning Lady Filmi

The Cleaning Lady Filmi

1 saat önce

The Cleaning Lady filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Cleaning Lady filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Alice, kendisini erkek arkadaşıyla olan ilişkisinden uzaklaştırmaya çalışan genç bir kadındır. Sevgiye bağımlı biri olan Alice için bu süreç pek de kolay geçmez. Bu sırada evinde temizlik yapmaya gelen Shelly adındaki kadınla iletişim kurmaya başlar. Yüzünde yara izleri olan Shelly’ye yardım etmeye çalışan Alice, zaman geçtikte onunla daha yakın bir ilişki kurmaya başlar. Shelly ile kurduğu arkadaşlıktan memnun olan Alice, çok geçmeden yeni arkadaşı ile ilgili korkunç gerçekleri öğrenir.


Yönetmen: Jon Knautz
Senaryo: Jon Knautz, Alexis Kendra
Oyuncular: Alexis Kendra, Stelio Savante, Rachel Alig, Elizabeth Sandy, Mykayla Sohn, JoAnne McGrath, Keri Marrone, Robert Hugh Starr, Carla Wynn, Kim Marie Cooper, Logan Garretson, Zarif, Nicole Watts, Kai Cofer, Skye Sea, Kim Adams, Christy, Leonel Claude, Colleen Greenhalgh, Gorman Houston, Yurell Kellem, Brandon Kolpack, Vidya Krishnan, Waymond Lee, Victoria Lobo, Roxy Pacheco, Jennifer Joanne Waldman, Joanna Wojciechowska
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: The Cleaning Lady
Yapımcı Firma: Olivargo
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 10.05.2019

The Cleaning Lady Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com

Kim Adams, Yönetmen, Sinema
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