The Comeback Trail Filmi - Son Dakika

Max Barber, son filmindeki başarısızlığın ardından yerel mafya patronuna büyük bir borcu olan bir Hollywood film yapımcısıdır. Borçlarından kurtulmanın yolunu arayan Max, bunun için yaşlanan film yıldızlarından yararlanmaya karar verir. Max, sigortadan para alabilmek için ana oyuncunun ölümüne neden olabilecek yüksek riskli aksiyon sahneleri olan bir film üretmeyi planlar. Max bu süreçte hayal ettiğinden de fazlasının elde eder.

Yönetmen: George Gallo

Senaryo: George Gallo, Josh Posner, Harry Hurwitz

Oyuncular: Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Emile Hirsch, Zach Braff, Patrick Muldoon, Malcolm Barrett, Natalie Burn, Eddie Griffin, Vincent Spano, Kate Katzman, Leslie Stratton, Nick Vallelonga, Michelle Maylene, Julie Lott, Jermaine Washington, Josefine Lindegaard, Blerim Destani, Joel Michaely, Ekaterina Baker, Frank Renzulli, Paul Witten, Jake Hunter, Melissa Greenspan, Chris Mullinax, Chelsea Newman, Ray Bouderau, David E. Ornston, J. Nathan Simmons, Stephen Krahel

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The Comeback Trail

Yapımcı Firma: StoryBoard Media

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 104 dk.

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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