The Company Istanbul Espor Akademilerine takım arkadaşları arıyor! - Son Dakika

Pek çok kurum, marka ve kamu kuruluşundan oluşan iş ortaklarına çeşitli hizmetler sunan The Company Istanbul Espor Akademilerine takım arkadaşları arıyor. Şirket sosyal medya hesapları üzerinden "Espor Akademisi" için başvuruları aldığını duyurdu.

Eğer siz de espor ekosistemi içinde bulunmak istiyor ve geleceğinizi bu yönde şekillendirmek istiyorsanız başvurunuzu hemen yapın. Başvuruda sorulan sorular ise şu şekilde:

Ad Soyad

Telefon numarası

Hangi pozisyonlarla ilgileniyorsunuz?

Yaşadığınız İl

Adresiniz

Hangi İllerde Eğitim Verebilirsiniz?

Özgeçmişinizi bizimle paylaşınız

Yukarıda belirtilen soruları yanıtlamanız durumunda başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şirketin web sitesine gitmek için , başvuru formuna doğrudan ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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