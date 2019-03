The Core Istanbul Kapılarını Açtı

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un Sonbahar/Kış 2019 sezonu, etkinliğin satışa yönelik boyutunu oluşturan The Core Istanbul'da gerçekleştirilen Emre Pakel defilesi ile başladı,sonrasında W-S-M'nin (Seydullah Yılmaz, Berna Süslü ve Muhammed İloğlu) MBFWI kapsamında ilk defa gerçekleştirilen şovu ile devam etti. Üç genç ve yetenekli isim, ortak bir çalışmanın ürünü olan koleksiyonu davetlilere sundular.

The Core Istanbul kapsamında koleksiyonlarını sergileyen marka ve tasarımcılar arasında Aslı Filinta Bis Wear, Ceren Ocak, Çiğdem Akın, Climber, ColoReve, Damat, DB Berdan, Doriny Leather, Ebru Günay, Emre Pakel, Exquise, Giray Sepin, Güliz Aydın, Hemington, İpek Kızıltaş, Kiğılı, Kith&Kin, Mehmet Emiroğlu, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, MiiN by Kadir Kılıç, Morikukko, New Gen, Önder Özkan, Özgür Masur, Özlem Kaya, Pia Brand, Selen Akyüz, Setre, Sobe Handmade, Third, W-S-M ve Zerrin Akıncı yer alıyor.

Tasarım odaklı ihracat için The Core Istanbul

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Organizasyon Komitesi Başkanı Cem Altan, "The Core Istanbul, İHKİB olarak hayata geçirdiğimiz "Dört Dörtlük Eylem Planı" içinde bizim için çok önemli bir yere sahip. Yüksek katma değerli tasarımcı ürünlerinin ihracattaki payını artırmayı öngören "Dört Dörtlük Eylem Planı" çerçevesinde The Core Istanbul ile hem marka ve tasarımcıları satın alma sorumluları ile buluşturuyor, hem de marka ve tasarımcılar arasında farklı işbirliği modellerini artırmayı hedefliyoruz. " sözleri ile The Core Istanbul hakkında düşüncelerini dile getirdi.

The Core Istanbul'u bu sezon 23 farklı ülkeden toplam 100'den fazla uluslararası satın alma sorumlusu ziyaret edecek. İstanbul'a gelerek The Core Istanbul'u ziyaret edecek satın alma sorumluları arasında Saks Fifth Avenue Dubai, Printemps Paris, Harvey Nichols Katar, Fashion Avenue Russia, Liberty London gibi prestijli zincir mağazaları temsil eden isimler bulunuyor.

The Core Istanbul çatısı altında kapsamlı bir moda deneyimi

Bu sezon Güneş Güner kreatif direktörlüğünde ve karnaval konseptinde misafirlerini karşılayan The Core Istanbul, aynı zamanda Türk marka ve tasarımcıları bir araya getiren ürünlerin sunulduğu bir pop-up mağazaya ev sahipliği yapıyor. Mağazada Fonfique, Gözde Atlı, Emre Pakel, Giray Sepin, W-S-M, Third, Pınar Yeğin, Aslı Filinta, Esra Dandin, The Royal Gang, Ayşe Tanman Ceramics ve Incomplit gibi isimlerin MBFWI özelinde satışa çıkan ürünleri kısıtlı bir süre boyunca yer alacak.

Yeni sezon trendleri, dijital süreçlerin yönetimi, markalaşma, yavaş moda ve moda fotoğrafçılığı ana başlıkları altında panellerin yer alacağı The Core Istanbul, zengin bir etkinlik programıyla MBFWI misafirlerini karışıyor. The Core çatısı altında 19 Mart Salı günü trend uzmanı ve kreatif direktör Güneş Güner moderatörlüğünde influencer Asena Sarıbatur ve Incomplit markasının kurucusu Öykü Özgencil "Moda Döngüsü" üzerine konuşacaklar. 22 Mart Cuma günü ise Mercedes-Benz'in sunduğu "Data ve Teknoloji modaya nasıl yön veriyor?" panelinde yine Güneş Güner moderatörlüğünde tasarımcı Arzu Kaprol, stratejik pazarlama ve teknoloji trendleri danışmanı Hakan Akben ve dijital pazarlama ve teknoloji uzmanı Serkan Başer sohbet edecekler. "Türk Moda Fotoğrafçılığı" başlıklı panel Elle dergisi genel yayın yönetmeni Zeynep Üner moderatörlüğünde moda fotoğrafçıları Ayten Alpün Yılmaz, Tamer Yılmaz ve Koray Birand'ı ağırlayacak. Son olarak Mirgün Cabas moderatörlüğünde gerçekleşecek "Yeni Medya" panelinin konukları ise Vogue ve GQ dijital projeler müdürü Bediz Yıldırım, Vogue, GQ ve T24 editörü Seda Yılmaz ve moda direktörü ve IMA eğitmeni Yaprak Gerçek olacak.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Mercedes-Benz'in isim sponsorluğunun yanı sıra; Laboratoire BIODERMA, L'Oréal Professionnel, Tencel™, DHL ve S.PELLEGRINO'nun resmi sponsorluğunda; Zorlu Center ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin desteğiyle ve tedarikçi sponsorlar M.A.C Cosmetics, Red Bull'un katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, I·stanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon I·hracatc¸ıları Birligˆi (I·HKI·B), Moda Tasarımcıları Dernegˆi (MTD), Birles¸mis¸ Markalar Dernegˆi (BMD) ve I·stanbul Moda Akademisi (I·MA) tarafından desteklenmektedir.