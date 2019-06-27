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The Current War Filmi

1 saat önce

The Current War filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Current War filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Yönetmenliğini Alfonso Gomez-Rejon'un üstlendiği 1880'lerin sonlarında Thomas Edison ile George Westinghouse arasındaki rekabeti, pazarlanabilir ve sürdürülebilir bir elektrik sistemi yaratma yarışını anlatan filmin senaryosunu Michael Mitnick kaleme aldı. Başrollerinde ise ünlü oyuncular Tom Holland, Katherine Waterston, Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Sienna Miller ve Nicholas Hoult yer alıyor.


Yönetmen: Alfonso Gomez-Rejon
Senaryo: Michael Mitnick
Oyuncular: Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Nicholas Hoult, Katherine Waterston, Matthew MacFadyen, Tuppence Middleton, Michael Shannon, Damien Molony, Louis Ashbourne Serkis, Simon Kunz, Amy Marston, Celyn Jones, Tom Sweet, Colin Stinton, John Schwab, Saul Marron, Conor MacNeill, Simon Manyonda, Ekow Quartey, Woody Norman, Tom Bell, Faye Ormston, Iain McKee, Joseph Balderrama, Benjamin Schnau, Tim Steed, Simon Connolly, Oliver Powell, Toby Williams, Liza Ross
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: The Current War
Yapımcı Firma: Bazelevs Production
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 107 dk.
Dağıtıcı Firma: Fabula Films
Vizyon Tarihi: 20.09.2019

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Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com
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