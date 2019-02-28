Son Dakika Haberleri: The Dark Filmi

The Dark Filmi

35 dakika önce

The Dark filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Dark filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

The Dark Filmi, System.String[]
Yıllar önce öldürülen bir kız, zombi olarak yaşamaya devam etmekte ve ormanda avlanmaktadır. Bir arabanın bagajında bulduğu, gözleri kör edilmiş bir çocuğun hayatını bağışlamaya karar verdiğinde, ikisinin de hayatı değişecektir. Akıl almaz işkencelere ve istismara uğrayan bu iki genç, birbirlerine yoldaş olurlar. Tünelin ucunda ışık görünür, ancak yol her an cesetlerle kapanabilir.


Yönetmen: Justin P. Lange
Senaryo: Justin P. Lange
Oyuncular: Nadia Alexander, Toby Nichols, Karl Markovics, Sarah Murphy-Dyson, Dan Beirne, Margarete Tiesel, Dylan Trowbridge, Scott Beaudin, Chris Farquhar
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Dark
Yapımcı Firma: Dor Film Produktionsgesellschaft
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Avusturya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 17.05.2019

The Dark Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:54 Kaynak: InterSinema.com

Yenikadinda Gösterme, Sinema
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpeğini Kaybeden Dilan Çıtak Tatlıses'ten Duygusal Fotoğraf: Canımı Kaybettim İhtiyaç Sahiplerine Elektrik Tüketim Desteği Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Trafikte Tartıştığı Genci Öldüren Travestiye Haksız Tahrik İndirimi Yapıldı Oyuncu Lisa Sheridan, Evinde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:29:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: The Dark Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]