The Dark Filmi

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Yıllar önce öldürülen bir kız, zombi olarak yaşamaya devam etmekte ve ormanda avlanmaktadır. Bir arabanın bagajında bulduğu, gözleri kör edilmiş bir çocuğun hayatını bağışlamaya karar verdiğinde, ikisinin de hayatı değişecektir. Akıl almaz işkencelere ve istismara uğrayan bu iki genç, birbirlerine yoldaş olurlar. Tünelin ucunda ışık görünür, ancak yol her an cesetlerle kapanabilir.Justin P. LangeJustin P. LangeNadia Alexander, Toby Nichols, Karl Markovics, Sarah Murphy-Dyson, Dan Beirne, Margarete Tiesel, Dylan Trowbridge, Scott Beaudin, Chris FarquharDramaThe DarkDor Film Produktionsgesellschaft2018Avusturyaİngilizce95 dk.CGV Mars Dağıtım17.05.2019