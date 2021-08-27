The Dark Pictures Anthology: House of Ashes için etkileyici bir fragman yayınlandı! - Son Dakika
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The Dark Pictures Anthology: House of Ashes için etkileyici bir fragman yayınlandı!

27.08.2021 14:04
The Dark Pictures Anthology: House of Ashes için etkileyici bir fragman yayınlandı!

Gamescom 2021 etkinliğinde Supermassive Games tarafından geliştirilen hayatta kalma interaktif korku oyunu The Dark Pictures Anthology: House of Ashes için fragman yayınlandı.

Bandai Namco, Gamescom 2021 etkinliği kapsamında, çıkış tarihi yaklaşan hayatta kalma interaktif korku oyunu The Dark Pictures Anthology: House of Ashes için yepyeni bir fragman yayınladı.

Yeni Dark Pictures Anthology: House of Ashes fragmanı, şimdiye kadarki en gergin maceralardan birini anlatıyor. Fragman, bir canavara karşı verilen bir savaşı anlatırken, oyuncuların hayatta kalmak ve herkesi hayatta tutmak istiyorsa ittifakların kurulması zorunlu gibi görünüyor. Fragman ayrıca, Sümer tapınağının klostrofobik alanlarını ve etkileyici şekilde ayrıntılı karakter modellerini vurgulayarak, serinin bugüne kadarki görsel olarak en çarpıcı oyununu gösteriyor.

Dark Pictures: House of Ashes22 Ekim'de PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S için çıkacak.

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HOUSE OF ASHES TANITIM FRAGMANI

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Gamescom, Gamegar, Güncel, Son Dakika

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