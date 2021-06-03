The Devil's Light Filmi - Son Dakika

Bir rahibe şeytan çıkarma ayinine hazırlanır ve geçmişiyle gizemli bağları olan şeytani bir güçle yüz yüze gelir.
Yönetmen: Daniel Stamm
Senaryo: Robert Zappia
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: The Devil's Light
Yapımcı Firma: BG Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 05.11.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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