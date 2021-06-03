The Devil's Light Filmi - Son Dakika

Bir rahibe şeytan çıkarma ayinine hazırlanır ve geçmişiyle gizemli bağları olan şeytani bir güçle yüz yüze gelir.

Yönetmen: Daniel Stamm

Senaryo: Robert Zappia

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: The Devil's Light

Yapımcı Firma: BG Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 05.11.2021

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