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The Economist dergisinden korkutan koronavirüs raporu: Gerçek ölü sayısı 15 milyondan fazla olabilir - Son Dakika

The Economist dergisinden korkutan koronavirüs raporu: Gerçek ölü sayısı 15 milyondan fazla olabilir

05.09.2021 10:30

Dünyada ilk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. 220 milyondan fazla kişiye bulaşan korona son varyantlarla birlikte vakaların yeniden yükselmesine neden olurken dünyaca ünlü The Economist dergisi tarafından yayınlanan araştırma büyük ses getirdi. Çalışmaya göre korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı resmi rakamlardaki gibi 4 milyon 575 bin 690 değil tam 3 katı yani 15 milyondan fazla olabilir.

Son dönemde Delta, Delta Plus ve Mu gibi varyantları ile gündeme gelen koronavirüs 4 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu. Bu mutasyonlar pek çok ülkede pandemi tedbirlerinin geri gelmesine neden oldu. Küresel aşılama çalışmaları son sürat sürerken bilim insanları virüs ile ilgili pek çok bilimsel araştırmaya imza atıyor. The Economist'te yer alan son araştırma ise ezber bozan sonuçlar ortaya koydu.

"GERÇEK ÖLÜ SAYISI 15 MİLYONU AŞTI"

Resmi rakamlara göre, yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs 4 milyon 575 bin 690 kişinin hayatına mal oldu. Söz konusu araştırmaya göre, bu sayı gerçeği yansıtmıyor olabilir. The Economist'te yer alan çalışmaya göre dünya genelindeki toplam ölü sayısı 3 kat daha yüksek olabilir. Bu da ölü sayısının 15 milyonu aşması demek.

"KORONADAN ÖLEN BİRÇOK KİŞİYE TEST YAPILMADI" İDDİASI

Çin, Rusya ve Hindistan gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde koronavirüs kaynaklı ölümlerin daha az sayıldığını belirten çalışmaya göre, bu bölgelerde koronadan ölen birçok kişiye hiç test yapılmadı. Latin Amerika ve Afrika'daki pek çok ülkede de benzer bir tablonun olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Nikaragua'daki ölümlerin bildirilen 200'den yüzde 9 bin 900 daha fazla olabileceğini öne sürdü.

"HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISININ MİLYONLARI BULDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Nüfusa oranlandığında koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin Latin Amerika ülkeleri olduğunun altını çizen bilim insanları, "Benzer şekilde, Hindistan'ın ölü sayısının aslında yüzbinlerce değil, milyonları bulduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

ARAŞTIRMAYA GÖRE ÖLÜMLERDE İLK 5 ÜLKE AFRİKA'DAN

The Economist tarafından yapılan araştırmaya göre, az bildirilen koronavirüs ölümlerinde ilk beş ülke Afrika'dan. Tanzanya ise listenin başında yer aldı. Söz konusu araştırmaya göre, bu ülke sadece 50 koronavirüs ölümü bildirdi. Ancak araştırmacılar gerçek rakamın 15 bin ila 67 bin arasında olduğunu tahmin ediyor.

The Economist dergisinden korkutan koronavirüs raporu: Gerçek ölü sayısı 15 milyondan fazla olabilir

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Son Dakika Dünya The Economist dergisinden korkutan koronavirüs raporu: Gerçek ölü sayısı 15 milyondan fazla olabilir - Son Dakika Dünya


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