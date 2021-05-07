The Economist'ten dikkat çeken kapak - Son Dakika

The Economist'ten dikkat çeken kapak

07.05.2021 10:09
The Economist'ten dikkat çeken kapak, System.String[]

Yayımladığı kapaklar ile dünyada gündem olmayı başaran The Economist dergisi, Mayıs ayı için hazırladığı kapağı Twitter hesabı üzerinden okurlarıyla paylaştı.

Yayımladığı kapaklar ile dünyada gündem olmayı başaran The Economist dergisi, Mayıs ayı için hazırladığı kapağı Twitter hesabı üzerinden okurlarıyla paylaştı.

Ekonomilerin geleceğiyle alakalı güçlü senaryoları İngilizce olarak okuyucularla paylaşan The Economist, son sayısında kripto paraya dikkat çekti. Dünya genelinde Bitcoin ile birlikte kripto paraya karşı artan ilgiyi kapağına taşıyan The Economist, kripto paranın geleceğiyle alakalı önemli ipuçları verdi. Devletlerin kendi kripto para birimlerine geçebileceğinin sinyallerini veren dergi, kapağında "Finansı dönüştürecek dijital para birimleri. Devlet Coins" başlığını kullandı. Kapakta yer alan "Devlet Coins" (Govcoins) sembolünde "Teknolojiye Güveniriz" (In Tech We Trust) ibaresini kullanan dergi, dünyada global para birimi olarak kabul gören ve üzerinde "Tanrı'ya Güveniriz" (In God We Trust) yazan Amerikan dolarına da göndermede bulundu.

Twitter hesabındaki kapak fotoğrafını hazırladığı 'Govcoins' sembolü ile değiştiren dergi, internet sitesinde yer verdiği 'E-paranın yükselişi' başlıklı yazısında, "Fedcoin ve e-avroya hazır olun. Bu govcoin paranın yeni bir cisimleşmiş halidir" ifadelerini kullandı.

Dergi, "İzinsiz taşıma: silah kanunu çılgınlığı", "Warren Buffett neden bırakmalı?" ve "Somaliland'ı tanıma zamanı" başlıklarına kapakta yer verdi. - TRABZON

The Economist'ten dikkat çeken kapak
The Economist'ten dikkat çeken kapak
The Economist'ten dikkat çeken kapak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi The Economist'ten dikkat çeken kapak - Son Dakika Ekonomi


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