The Economist: Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri farklı alanlarda gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi

The Economist: Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri farklı alanlarda gelişiyor

24.04.2022 11:38
The Economist: Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri farklı alanlarda gelişiyor

The Economist'te yayımlanan analiz haberde, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve kültürel alan ile güvenlik konusunda artan ilişkileri ele alındı.

The Economist'te yayımlanan analiz haberde, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve kültürel alan ile güvenlik konusunda artan ilişkileri ele alındı.

Haberde, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin son 20 yılda artış gösterdiği ve bu ilişkilerde, Somali'nin önemli bir örnek olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş insanları, dini liderler, kanaat önderleri, yardım kuruluşları ve gazetecilerden oluşan kalabalık bir heyetle 2011'de iç savaş ve kuraklıkla mücadele eden Somali'yi ziyaret ettiği anımsatılan haberde, Afrikalı olmayan bir liderin son 20 yılda ilk defa Somali'yi ziyaret etmesinin hem Afrika Boynuzu bölgesinde hem de kıta genelinde derin bağların oluşmasına zemin hazırladığı ifade edildi.

Somali'deki şiddet olaylarına da değinilen haberde, ülkede Türkler haricinde çok az yabancı yatırımcının bulunduğuna dikkat çekildi.

Haberde, Türk firmalarının Somali'de otel, havaalanı, yol ve resmi kurum binaları gibi birçok alanda faaliyet yürüttüğü aktarılarak günlük olarak İstanbul'a uçak seferlerinin düzenlendiği kaydedildi.

Türkiye'nin en büyük yabancı üssünün Somali'de bulunduğuna ve 5 binden fazla Somalili polis ve askere Türkiye tarafından eğitim verildiğine işaret edildi.

Haberde, Somalili iş insanı Kadir Mohamud'ın düşüncelerine de yer verildi. Mohamud, Somali'de Türkiye'ye yönelik olumlu bir bakış olduğuna işaret ederek, "Somali'de Türk olmanın en büyük avantajlarından biri de herkesle aynı camide namaz kılmanızdır. Türk olmayan şirketler ve büyükelçilikler ise sadece yeşil alan bölgesinde faaliyet gösterme eğilimindedir." ifadelerini kullandı.

Farklı alanlarda ilişkiler geliştirildi

Atılan adımlarla Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısının 43'e yükseldiği, karşılıklı ticari ilişkilerin 30 milyar dolara yaklaştığı bilgisi paylaşılan haberde, birçok Afrika ülkesinde Türk yatırımcılarca havaalanları, stadyumlar, yollar, tren hatları ve camilerin inşa edildiği vurgulandı.

Haberde, Türkiye'nin, insani yardım çalışmalarıyla ilişkilerini güçlendirdiğine de dikkat çekildi.

Türkiye'nin Libya gibi ülkelerde Fransa ile Somali'de Suudi Arabistan gibi nüfuz sahibi olmak isteyen ülkelerle yüzleştiğin belirtilen haberde, Türkiye'nin Nijerya, Senegal ve Togo gibi birçok Afrika ülkesiyle askeri alanda iş birliği anlaşmaları imzaladığı, Afrika ülkelerinin Türkiye'nin terörle mücadele tecrübelerinden faydalanmak istediği kaydedildi.

Haberde, Türkiye'nin savaşa dahil olmaktan ziyade insansız hava araçları başta olmak üzere ürettiği savunma sanayisi ürünlerini satmayı öncelikli hedef olarak koyduğu aktarıldı.

Türkiye yapımı insansız hava araçlarının Ukrayna, Etiyopya, Libya, Fas ve Tunus gibi ülkelerde görüldüğü, Nijerya ile Ruanda gibi ülkelerin de bu silahları almak için adım attığı ifade edildi.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin meyvelerini verdiği vurgulanan haberde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildiği hatırlatıldı.

Afrika ülkelerinin de Türkiye'ye ilgisinin arttığı ve Türkiye'de Afrika ülkelerine ait büyükelçilik sayısının 37'ye yükseldiği aktarılan haberde, 14 binden fazla Afrikalı öğrencisinin Türkiye'de eğitim aldığı belirtildi.

The Economist'teki haberde görüşüne yer verilen Chatham House araştırmacılarından Abel Abate Demissie, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle askeri alanda da ilişkilerini geliştirdiğini ifade ederek, "Türkiye, özellikle askeri ve ekonomik alanda yardıma ihtiyaç duyduğunuzda açık çek vermekle tanınıyor." yorumunu yaptı.

YORUMLAR
500
BM: Doğu Afrika kuraklık nedeniyle kıtlık riskiyle karşı karşıya BM: Doğu Afrika kuraklık nedeniyle kıtlık riskiyle karşı karşıya

The Economist, Türkiye, Somali, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel The Economist: Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri farklı alanlarda gelişiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:56 Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu
11:48 "Eski AK Partilileri yeniden partiye davet etme" çalışmaları bayramdan sonra başlıyor!
11:20 DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
11:02 Kayıp olarak aranan adam, kapağı açık bir kuyunun içinde ölü olarak bulundu
10:53 İki kadını takip edip fotoğraflarını çeken sapık, kalabalık tarafından linç edilmek istendi
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
09:48 DP lideri Gültekin Uysal 6'lı ittifak hakkında net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 12:05:06. #1.11#
SON DAKİKA: The Economist: Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri farklı alanlarda gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement