The Elder Scrolls Online'nın yeni nesil sürümü bir hafta gecikmeli gelecek

Oyunseverler tarafından sıkça aratılmaya ve sorulmaya başlanan The Elder Scrolls Online'nın yeni sürümü The Elder Scrolls Online: Console Enhanced yedi gün gecikecek.

8 Haziran yerine 15 Haziran'da oyunseverler ile buluşacak.

The Elder Scrolls Online: Console Enhanced performans modunda 60 kare hızı, artırılmış çizim mesafesi, yüksek çözünürlükteki dokular, gelişmiş anti-aliasing, gelişmiş yansımalar, SSGI ile gelişen ortam ışığı, gelişmiş gölgeler, gelişmiş alan derinliği ve hızlı yüklemeler hazır halde olacak.

Oyuna PlayStation 4 ya da Xbox One'da oynayanlar yeni nesil sürümü bedava bir şekilde kullanabilecek.

The Elder Scrolls Online'nın yeni iyileştirmesi Blackwood ise Haziran ayında PC/Mac ile Stadia için ve 8 Haziran'da konsollar için çıkışını gerçekleştirecek.