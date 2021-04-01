The Elder Scrolls Online, PS5 ve Xbox Series X'e geliyor - Son Dakika

The Elder Scrolls Online, PS5 ve Xbox Series X'e geliyor

The Elder Scrolls Online, PS5 ve Xbox Series X\'e geliyor
Son Güncelleme: 02.04.2021 09:11

The Elder Scrolls Online, 8 Haziran'da PS5 ve Xbox Series X'e geliyor!

Bethesda'nın MMORPG oyunu The Elder Scrolls Online, yeni nesil konsollara geliyor. Paylaşılan bilgilere göre PlayStation 5, Xbox Series X ve S için yayınlanacak. Oyunun PlayStation 4 ya da Xbox One sürümüne sahip olanlar, oyunun yeni nesil sürümüne ücretsiz bir şekilde sahip olabilecekler.

8 Haziran'da yayınlanacak olan oyunun yeni nesil konsol sürümü oyunculara 4K 60 FPS oyun deneyimi sunacak. Yükleme sürelerinin ise çok kısaldığı belirtiliyor.

The Elder Scrolls Online yeni sürümü ile PS5 ve Xbox Series S/X'in yüksek donanımından daha iyi faydalanabilecek. Oyun, yeni nesil konsollarda daha iyi grafiklere, daha yüksek performansa ve da kısa yükleme sürelerine sahip olacak.

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar The Elder Scrolls Online, PS5 ve Xbox Series X'e geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: The Elder Scrolls Online, PS5 ve Xbox Series X'e geliyor - Son Dakika
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