Son Dakika Haberleri: The Empty Man Filmi
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The Empty Man Filmi

1 saat önce

The Empty Man filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Empty Man filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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David Prior'un yönettiği ve Cullen Bunn'un aynı adlı romanından senaryolaştırdığı The Empty Man'in başrollerini Stephen Root, James Badge Dale, Virginia Kull, Marin Ireland ve Evan Jonigkeit paylaşıyorlar.

Yönetmen: David Prior

Senaryo: David Prior, Cullen Bunn

Oyuncular: Stephen Root, James Badge Dale, Virginia Kull, Marin Ireland, Evan Jonigkeit, Joel Courtney, Owen Teague, Samantha Logan, Tanya van Graan , Jessica Matten, Sasha Frolova, Ron Canada, Robert Aramayo, Jamie-Lee Money, Aaron Poole, Connor Dowds, Vere Tindale, Reine Swart, Sven Ruygrok

Filmin Türü: Suç

Orijinal Adı: The Empty Man

Yapımcı Firma: 20th Century Fox

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 07.08.2020


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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com
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