The Empty Man Filmi

David Prior'un yönettiği ve Cullen Bunn'un aynı adlı romanından senaryolaştırdığı The Empty Man'in başrollerini Stephen Root, James Badge Dale, Virginia Kull, Marin Ireland ve Evan Jonigkeit paylaşıyorlar.
Yönetmen: David Prior
Senaryo: David Prior, Cullen Bunn
Oyuncular: Stephen Root, James Badge Dale, Virginia Kull, Marin Ireland, Evan Jonigkeit, Joel Courtney, Owen Teague, Samantha Logan, Tanya van Graan , Jessica Matten, Sasha Frolova, Ron Canada, Robert Aramayo, Jamie-Lee Money, Aaron Poole, Connor Dowds, Vere Tindale, Reine Swart, Sven Ruygrok
Filmin Türü: Suç
Orijinal Adı: The Empty Man
Yapımcı Firma: 20th Century Fox
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 07.08.2020
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