The Flower and Plant Show, Kasım 2021'de düzenlenecek - Son Dakika

The Flower and Plant Show, Kasım 2021'de düzenlenecek

14.10.2020 10:29
The Flower and Plant Show, Kasım 2021'de düzenlenecek, System.String[]

Süs bitkileri ve peyzaj sektörünü her yıl İstanbul'da bir araya getiren The Flower and Plant Show'un yeni tarihleri 11-13 Kasım 2021 olarak belirlendi.

Süs bitkileri ve peyzaj sektörünü her yıl İstanbul'da bir araya getiren The Flower and Plant Show'un yeni tarihleri 11-13 Kasım 2021 olarak belirlendi.

Tarsus Turkey açıklamasına göre, doğrudan 100 bin, dolaylı yoldan yaklaşık 500 bin kişilik istihdamıyla yılda ortalama 6 milyar liralık üretim gerçekleştiren yerli süs bitkileri sektörü, tüm paydaşların ortak kararıyla 12'inci buluşmasını 2021'de gerçekleştirecek.

Bölgenin süs bitkileri ve peyzaj sektöründeki en büyük uluslararası fuarı olan The Flower and Plant Show 2021'de, bitki çeşitliliğinin yanı sıra üretim ve peyzaj uygulamaları esnasında kullanılan her türlü yeni teknoloji, malzeme ve ekipman bir arada sergilenirken, Türk Cumhuriyetleri ile Kuzey Afrika ülkelerini yeni hedef pazarlar olarak belirleyen yerli üreticiler, Avrupa ülkelerindeki ihracat payını da fuarla birlikte genişletecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, pandemi nedeniyle getirilen kısıtlama tedbirlerine rağmen, The Flower and Plant Show"u planlanan tarihinde başarılı bir şekilde açmak üzere bütün çalışmaların kesintisiz olarak yürütüldüğünü belirtti.

Aytemur, seyahat engelleri ya da kişisel endişeler nedeni ile ziyaretçi sayılarında yaşanabilecek azalmaları önceden öngörerek hem yurtiçinden hem de yurtdışından ziyaretçi sayısını arttırmak üzere tüm kanallarda tanıtımların artırılarak devam ettiğini belirtti.

Eylül ayının ortalarından itibaren, fuarın planlanan tarihinde yapılması ya da ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda tüm katılımcıların görüşlerine başvurduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Katılımcılarımızın büyük çoğunluğu mevcut koşulların başarılı bir fuar için yeterli olmadığı ve bu nedenle fuarın 2021 yılına ertelenmesinin sektörün yararına olacağı yönünde görüş belirtti. Bunun üzerine başta katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın tavsiyelerine uyarak, sektörün daha sağlıklı, verimli ve faydalı bir fuar geçirebilmesi için The Flower and Plant Show'u 11-13 Kasım 2021 tarihine ertelemek durumunda kaldık." dedi.

İstanbul, Turkey, Tarsus, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi The Flower and Plant Show, Kasım 2021'de düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi

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