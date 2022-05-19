The Forest 2 ne zaman çıkacak? Sons of the Forest ne zaman çıkacak? - Son Dakika
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The Forest 2 ne zaman çıkacak? Sons of the Forest ne zaman çıkacak?

19.05.2022 22:12
The Forest 2 ne zaman çıkacak? Sons of the Forest ne zaman çıkacak?

Endnight Games'in geliştiriciliğini yapıp Newnight'ın yayıncılığını üstlendiği açık dünya hayatta kalma korku oyunu Sons of the Forest'ın çıkış tarihi merak ediliyor. Peki, The Forest 2 ne zaman çıkacak? Sons of the Forest ne zaman çıkacak?

Popüler The Forest serisinin ikinci oyunu Sons of the Forest'ın çıkış tarihi oyuncular tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Steam mağazasında yerini alan Sons Of the Forest'ın çıkış tarihi oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, The Forest 2 ne zaman çıkacak? Sons of the Forest ne zaman çıkacak?

THE FOREST 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Forest'ın ikinci oyunu Sons Of the Forest, Steam mağazasındaki tarihe göre Ekim 2022'de çıkış yapması bekleniyor.

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SONS OF THE FOREST KONUSU

Uzak bir adada kayıp bir milyarderi bulmak için gönderildiğinde, kendinizi yamyamların istila ettiği bir cehennemde buluyorsunuz. Bu ürkütücü yeni açık dünya hayatta kalma korku simülatöründe tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte zanaat yapın, inşa edin ve hayatta kalmak için mücadele edin.

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Sons of the Forest, Ne zaman, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar The Forest 2 ne zaman çıkacak? Sons of the Forest ne zaman çıkacak? - Son Dakika


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