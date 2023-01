The Game Awards 2021 Duyuruldu, 9 Aralık'ta Gerçekleşecek

Her yıl düzenlenen büyük oyun ödülü etkinliği bu yıl da geri dönüyor: The Game Awards 2021, 9 Aralık tarihinde gerçekleşecek.

Geoff Keighley'nin hazırlayıp sunduğu The Game Awards etkinliği bu yıl da olacak. Twitter hesabından kısa bir video ile duyuru yapan Keighley, The Game Awards 2021'in 9 Aralık'ta Los Angeles'taki Microsoft Theater'da düzenleneceğini açıkladı. COVID-19 pandemisi nedeniyle geçen yılki etkinlik online idi ancak bu yıl yüz yüze olacak. Etkinlik her zamanki gibi YouTube ve Twitch gibi platformlarından canlı olarak izlenebilecek.

The Game Awards 2021 içeriği hakkında henüz bir bilgi yok ancak doğal olarak bu yıl çıkan oyunlar çeşitli kategorilerde aday gösterilecek ve jüri tarafından ödüllere layık görülecek. Aday listesinin etkinlik tarihine yakın bir zamanda paylaşılması bekleniyor.

Öte yandan, her The Game Awards'ta olduğu gibi yeni oyun duyuruları ve halihazırda duyurulmuş oyunlardan yeni videolar ve bilgiler de etkinlikte olacak gibi gözüküyor.

Ayrıca Geoff Keighley, The Game Awards 2021'nin "tam ölçekli" bir etkinlik olacağını ve Lorne Balfe tarafından yönetilen The Game Awards orkestrasının etkinlikte yer alacağını belirtti.

The Game Awards etkinliğinde her yıl "Yılın Oyunu" başta olmak üzere birçok kategoride ödül dağıtılıyor. Geçen yıl The Last of Us: Part II yılın oyunu ödülünü kazanırken, 2019'da Sekiro: Shadows Die Twice büyük ödülün sahibi olmuştu. 2018'de ise God of War bu ödülün kazananıydı. The Game Awards'da ayrıca resmi internet sitesinden topluluk oylaması ile "Player's Voice" büyük ödülü veriliyor.

