Son Dakika Haberleri: The Guardian: Theresa May Brexit Teklifini Jeremy Corbyn'e Yazılı Olarak Sunacak

The Guardian: Theresa May Brexit Teklifini Jeremy Corbyn'e Yazılı Olarak Sunacak

1 saat önce

– Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brexit çıkmazına bir çözüm bulunması için yapılan çalışmalar kapsamında İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'e Brexit anlaşmasını yazılı olarak sunacak.

The Guardian: Theresa May Brexit Teklifini Jeremy Corbyn'e Yazılı Olarak Sunacak, System.String[]
– Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brexit çıkmazına bir çözüm bulunması için yapılan çalışmalar kapsamında İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'e Brexit anlaşmasını yazılı olarak sunacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, ikilinin Parlamento'da onaylanacak bir anlaşma üzerinde yaptığı çalışmalar kapsamında Cuma günü görüşmelere devam edeceği belirtilirken, Perşembe günü gerçekleştirilen "teknik konuşmaların" henüz gözle görülür bir ilerleme sağlamadığına dikkat çekildi. The Guardian'ın bir devlet yetkilisinden edindiği bilgiye göre, yönetimin masaya koyduğu teklif ne olursa olsun May'in teklifi "teyit için bir halk oylamasını" da içerecek.

Perşembe günü medyada yer alan haberler, May ve Corbyn'in Birleşik Krallık'ın bölgeden ayrılmasının ardından AB ile gümrük birliğini sağlamak için fikir birliği sağladığı belirtilmişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:14 Kaynak: DHA

Ekonomi
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