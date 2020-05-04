The Hitman's Wife's Bodyguard Filmi - Son Dakika

2017 yapımı The Hitman's Bodyguard'ın devam filmi The Hitman's Wife's Bodyguard'ın yönetmenliğini yine Patrick Hughes yaparken, senaryosunda yine Tom O'Connor'ın imzası var. Filmin kadrosunda Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson ve Salma Hayek'in yanı sıra Frank Grillo, Richard E. Grant, Antonio Banderas ve Morgan Freeman da yer alıyorlar.
Yönetmen: Patrick Hughes
Senaryo: Tom O'Connor
Oyuncular: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Salma Hayek, Antonio Banderas, Frank Grillo, Richard E. Grant, Tom Hopper, Caroline Goodall, Blake Ritson, Giulio Berruti, Gabriella Wright, Dragan Micanovic, Tomi May, Brian Caspe, Bern Collaço, Hiten Patel, Bekka Bowling, Harry Taurasi, Kate Nichols, Kateryna Globa, Kristofer Kamiyasu, Adrian Fekete, Ivo Arakov, Enzo Squillino Jr., Max Kraus, Marek Lichtenberg, Alice McMillan, Rodolfo Corsato, Kamontip Krissy Ashton, Anna-Maria Everett
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Hitman's Wife's Bodyguard
Yapımcı Firma: Millennium Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Millennium Films
Vizyon Tarihi: 27.08.2021
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