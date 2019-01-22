Son Dakika Haberleri: The Hummingbird Project Filmi

The Hummingbird Project Filmi

1 saat önce

The Hummingbird Project filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Hummingbird Project filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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New York’lu kuzenler Vincent (Jesse Eisenberg) ve Anton (Alexander Skarsgård) büyük paralarla oynanan ve kazanmanın milisaniyelerle ölçüldüğü Yüksek Frekanslı Alım Satım oyununu oynamaktadır. Milyoner olma hayali kuran kuzenler Kansas’tan doğruca New Jersey’e uzanan bir fiber optik kablo döşemek isterler. Ancak hiçbir şey bu ikili için kolay olmayacaktır. Ekibin beyni Anton, üçkağıtçısı ise Vincent’tır. Kuzenler bu Don Kişotvari maceralarında birbirlerini ve etraflarındaki herkesi kırılma noktalarına getirirler. Güçlü, zehirleyici ve kendi çıkarları için başkalarını kullanan bir tacir olan eski patronları Eva Torres (Salma Hayek) ise sürekli enselerinde bitmekte ve onları kendi oyunlarında yenmek için elinden geleni ardına koymamaktadır.


Yönetmen: Kim Nguyen
Senaryo: Kim Nguyen
Oyuncular: Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård, Salma Hayek, Michael Mando , Johan Heldenbergh, Ayisha Issa , Mark Slacke, Sarah Goldberg, Frank Schorpion, Kwasi Songui, Conrad Pla, Julian Bailey, Jessica Greco, Robert Reynolds, Wyatt Bowen, Anna Maguire, Ryan Ali, Amanda Silveira, Kaniehtiio Horn, Anton Koval, Adam Bernett, Trinity Forrest, Tyler Elliot Burke, Daniel Jun, Harriette Legault, Bronwen Mantel, Igor Ovadis, Bonnie Mak, Bruce Dinsmore, Mark Hauser
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Hummingbird Project
Yapımcı Firma: Item 7
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Belçika, Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 111 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 05.04.2019

The Hummingbird Project Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

Kansas, New York, New Jersey, Sinema
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