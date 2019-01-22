The Hummingbird Project Filmi

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New York’lu kuzenler Vincent (Jesse Eisenberg) ve Anton (Alexander Skarsgård) büyük paralarla oynanan ve kazanmanın milisaniyelerle ölçüldüğü Yüksek Frekanslı Alım Satım oyununu oynamaktadır. Milyoner olma hayali kuran kuzenler Kansas’tan doğruca New Jersey’e uzanan bir fiber optik kablo döşemek isterler. Ancak hiçbir şey bu ikili için kolay olmayacaktır. Ekibin beyni Anton, üçkağıtçısı ise Vincent’tır. Kuzenler bu Don Kişotvari maceralarında birbirlerini ve etraflarındaki herkesi kırılma noktalarına getirirler. Güçlü, zehirleyici ve kendi çıkarları için başkalarını kullanan bir tacir olan eski patronları Eva Torres (Salma Hayek) ise sürekli enselerinde bitmekte ve onları kendi oyunlarında yenmek için elinden geleni ardına koymamaktadır.Kim NguyenKim NguyenJesse Eisenberg, Alexander Skarsgård, Salma Hayek, Michael Mando , Johan Heldenbergh, Ayisha Issa , Mark Slacke, Sarah Goldberg, Frank Schorpion, Kwasi Songui, Conrad Pla, Julian Bailey, Jessica Greco, Robert Reynolds, Wyatt Bowen, Anna Maguire, Ryan Ali, Amanda Silveira, Kaniehtiio Horn, Anton Koval, Adam Bernett, Trinity Forrest, Tyler Elliot Burke, Daniel Jun, Harriette Legault, Bronwen Mantel, Igor Ovadis, Bonnie Mak, Bruce Dinsmore, Mark HauserDramaThe Hummingbird ProjectItem 72018Belçika, Kanadaİngilizce111 dk.CGV Mars Dağıtım05.04.2019