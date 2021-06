The Killing of Two Lovers Filmi - Son Dakika

The Killing of Two Lovers, ayrılık kararı alan bir çiftin hayatına odaklanıyor. David, karısı ile boşanma aşamasında olan bir adamdır. Ayrılık kararı almış olsalar da David altı kişilik ailesini umutsuzca bir arada tutmaya çalışır. Bu sırada David ve karısı, artık başka insanlarla görüşebileceklerine dair bir anlaşmaya varır. Teoride bu düşünceyi kabul eden David, karısının yeni ilişkisine karşı bir mücadeleye girişir.

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Killing of Two Lovers

Yapımcı Firma: Mars Production

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 10.09.2021

