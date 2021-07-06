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The King of Fighters 15'in Çıkış Yapacağı Platformlar Açıklandı - Son Dakika

The King of Fighters 15'in Çıkış Yapacağı Platformlar Açıklandı

06.07.2021 21:25
The King of Fighters 15'in Çıkış Yapacağı Platformlar Açıklandı, System.String[]

SNK, The King of Fighters 15'in PS4, PS5, Xbox Series X/S ve PC'de (hem Steam'de hem de Epic Games Store'da) yayınlanacağını onayladı.

SNK, The King of Fighters 15'in PS4, PS5, Xbox Series X/S ve PC'de (hem Steam'de hem de Epic Games Store'da) yayınlanacağını Dövüş oyununun gelişimi, Ağustos 2019'da ortaya çıktı ve birden fazla karakterle doğrulansa da, platformları şimdiye kadar bir gizem olarak kalmıştı.

The King of Fighters 15, serideki en yeni ana oyun olacak ve çok sayıda klasik karakteri oyuna tekrar ekleyecek. Ralf Jones, Clark Still ve Leona ile birlikte Lori, Kyo, Terry Bogard, Mai Shiranui ve çok daha fazla sevilen eski karakterler oyuna geri dönecek. The King of Fighters 14'te çıkış yapan bu sefer baş karakter olacak.

SNK, dövüş sistemindeki tüm değişiklikleri bozmamış olsa da, Unreal Engine 4 sayesinde muhteşem yeni görsellerle birlikte ekiplerin geri döndüğünü onayladı. Önümüzdeki aylarda daha fazla ayrıntı ve bilgi bekliyoruz.

The King of Fighters 15, ilk bölümü 1994 yılında Neo Geo konsolunda ve atari makinelerinde piyasaya sürülen ikonik dövüş oyunu serisinin on beşinci bölümü olacak. Oyun, Unreal Engine 4 teknolojisi tarafından desteklenecek ve daha önce SNK olarak bilinen ve markayı önemseyen SNK Playmore tarafından geliştirildi.

Yazarlar, arenalarda acımasız düellolara katılan savaşçıların kapsamlı bir listesini hazırladı. Her birinin farklı bir dövüş stili olacak ve başarının anahtarı, saldırıları muhteşem kombinasyonlarda (her savaşçı için ayrı) birleştirmek, düşman darbelerinden kaçınmak ve anında karşı saldırılar başlatmak olacak. Tek oyuncu moduna ek olarak, oyun kapsamlı bir çok oyunculu modda olacak.

The King of Fighters 15'in Çıkış Yapacağı Platformlar Açıklandı

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Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar The King of Fighters 15'in Çıkış Yapacağı Platformlar Açıklandı - Son Dakika


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