Son Dakika Haberleri: The Kitchen Filmi

The Kitchen Filmi

1 saat önce

The Kitchen filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Kitchen filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Ollie Masters ve Ming Doyle’un yazdığı aynı isimli çizgi romandan uyarlanan “The Kitchen”, 1970’lerde, New York’taki Hell's Kitchen’da geçiyor. FBI’ın bazı mafya babalarını ve üyelerini yakalamasından sonra, İrlandalı gangsterlerin eşleri mafyanın yönetimini üstleniyor ve işleri yürütmeye başlıyor. Melissa McCarthy filmde, işleri devralma konusunda kadınlara liderlik eden sevgi dolu bir anneyi canlandıracak. Tiffany Haddish yoluna çıkan kim olursa olsun öldürmekten çekinmeyen bir kadına hayat verirken, Elisabeth Moss yeni hayatındaki şiddete aşık olan, istismarcı bir kocanın çekingen eşini oynayacak.


Yönetmen: Andrea Berloff
Senaryo: Andrea Berloff, Ollie Masters
Oyuncular: Melissa McCarthy, Elisabeth Moss, Domhnall Gleeson, Tiffany Haddish, James Badge Dale, Common, Alicia Coppola, Margo Martindale, Bill Camp, Jeremy Bobb , Brian d'Arcy James, John Sharian, Tina Benko, Rob Yang, Wayne Duvall, Joseph Russo , Ethan Dubin, Brandon Uranowitz, Doris McCarthy, Robert Neary, Gabriel Rush, Maren Heary, Pamela Dunlap, Myk Watford , Aaron Berg, Ryan Funigiello, James Ciccone, Daniel O'Shea, Stephen Singer, Abigail Friend
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Kitchen
Yapımcı Firma: Bron Studios
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 27.09.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:54 Kaynak: InterSinema.com

Tiffany, New York, Sinema
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