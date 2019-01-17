The Kitchen Filmi

Ollie Masters ve Ming Doyle’un yazdığı aynı isimli çizgi romandan uyarlanan “The Kitchen”, 1970’lerde, New York’taki Hell's Kitchen’da geçiyor. FBI’ın bazı mafya babalarını ve üyelerini yakalamasından sonra, İrlandalı gangsterlerin eşleri mafyanın yönetimini üstleniyor ve işleri yürütmeye başlıyor. Melissa McCarthy film
de, işleri devralma konusunda kadınlara liderlik eden sevgi dolu bir anneyi canlandıracak. Tiffany Haddish yoluna çıkan kim olursa olsun öldürmekten çekinmeyen bir kadına hayat verirken, Elisabeth Moss yeni hayatındaki şiddete aşık olan, istismarcı bir kocanın çekingen eşini oynayacak.Yönetmen:
Andrea BerloffSenaryo:
Andrea Berloff, Ollie MastersOyuncular:
Melissa McCarthy, Elisabeth Moss, Domhnall Gleeson, Tiffany Haddish, James Badge Dale, Common, Alicia Coppola, Margo Martindale, Bill Camp, Jeremy Bobb , Brian d'Arcy James, John Sharian, Tina Benko, Rob Yang, Wayne Duvall, Joseph Russo , Ethan Dubin, Brandon Uranowitz, Doris McCarthy, Robert Neary, Gabriel Rush, Maren Heary, Pamela Dunlap, Myk Watford , Aaron Berg, Ryan Funigiello, James Ciccone, Daniel O'Shea, Stephen Singer, Abigail FriendFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
The KitchenYapımcı Firma:
Bron StudiosYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
27.09.2019The Kitchen Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.