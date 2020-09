The Land of Legends Cup Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land of Legends Cup'ın finalinde Sivasspor 'u 1-0 mağlup ederek turnuvayı şampiyon tamamladı.The Land of Legends Cup finalinde, Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 67'nci dakikada frikikten Caner Erkin kaydetti.FENERBAHÇE'NİN KUPASINI THE LAND OF LEGENDS EFSANEVİ KARAKTERİ KİNG VERDİ

­Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe, kupasını The Land of Legends Cup'ın efsanevi karakteri King'ten aldı. Sürpriz bir şekilde kupayı getiren The Land of Legends karakteri King, kupayı takım kaptanı Gökhan Gönül'e verdi.

- İstanbul