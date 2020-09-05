The Land of Legends Cup Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe
, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land of Legends Cup'ın finalinde Sivasspor
'u 1-0 mağlup ederek turnuvayı şampiyon tamamladı.The Land of Legends Cup finalinde, Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 67'nci dakikada frikikten Caner Erkin
kaydetti.FENERBAHÇE'NİN KUPASINI THE LAND OF LEGENDS EFSANEVİ KARAKTERİ KİNG VERDİ
Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe, kupasını The Land of Legends Cup'ın efsanevi karakteri King'ten aldı. Sürpriz bir şekilde kupayı getiren The Land of Legends karakteri King, kupayı takım kaptanı Gökhan Gönül'e verdi.
- İstanbul