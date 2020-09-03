Futbol ateşi D-Smart'ta yanıyor.
Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor'un katıldığı turnuvada heyecan devam ediyor.
İlk iki maçı oynanan turnuvada Üçüncülük ve Final maçları da sadece D-Smart'tan naklen yayınlanacak.
Maç programı şöyle:
4 EYLÜL CUMA/ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR (SPOR SMART 77.Kanal)
5 EYLÜL CUMARTESİ/ FİNAL MAÇI
FENERBAHÇE- SİVASSPOR (SPOR SMART 77.Kanal)
D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi'ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.
D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO'ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 16:43
Son Dakika › Spor › The Land of Legends Cup futbol turnuvası maçları D-Smart ve D-Smart GO'da! - Son Dakika Spor