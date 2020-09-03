The Land of Legends Cup futbol turnuvası maçları D-Smart ve D-Smart GO'da!

Futbol ateşi D-Smart'ta yanıyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor'un katıldığı turnuvada heyecan devam ediyor.

İlk iki maçı oynanan turnuvada Üçüncülük ve Final maçları da sadece D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

Maç programı şöyle:

4 EYLÜL CUMA/ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR (SPOR SMART 77.Kanal)

5 EYLÜL CUMARTESİ/ FİNAL MAÇI

FENERBAHÇE- SİVASSPOR (SPOR SMART 77.Kanal)

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi'ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO'ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.