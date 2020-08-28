'The Land of Legends Cup' için geri sayım başladı - Son Dakika

'The Land of Legends Cup' için geri sayım başladı

Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi 4 kulüp son hazırlıklarını 'The Land of Legends Cup' ile yapacak.

'The Land of Legends Cup' için geri sayım başladı, System.String[]
Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi 4 kulüp son hazırlıklarını 'The Land of Legends Cup' ile yapacak. Fenerbahçe, Beşiktaş, Demir Grup Sivas spor ve Fraport TAV Antalyaspor bu turnuvada son durumlarını görme fırsatı elde edecek.The Land of Legends Cup'ta ilk maç Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 31 Ağustos'ta Ülker Stadyumu'nda oynanacak. 1 Eylül'de Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Vodafone Park'ta karşılaşacak. Kaybedenler 4 Eylül'de üçüncülük maçını, kazananlar 5 Eylül'de final oynayacak. Bu karşılaşmaların oynanacağı statlar daha sonra belirlenecek ve saat 21.00'de başlayacak tüm mücadeleler D Smart'tan naklen yayınlanacak. Rixos Grup Pazarlama Başkanı Yakup Aksoy, yaptıkları yatırımlarda mutlaka kalıcı olma prensibiyle hareket ettiklerini söyleyerek, 4 takımın katılacağı 'The Land of Legends Cup'ın da kalıcı olacağını vurguladı. Birçok spor branşında organizasyonlar yapmaya ve sponsor olmaya devam edeceklerinin altını çizen Yakup Aksoy şu açıklamaları yaptı: "OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ""Mart ayından beri yaşadıklarımız hepimizin malumu. Bizim ana iş kolumuz turizm ve eğlence. Eminiz bu süreçten etkilenmeyen sektör ve birey yok yeryüzünde ama biz bu konunun direkt muhatabı olduk. Çok rakam konuşuldu bugüne kadar ama tüm dünyada 1 milyar 600 milyon çocuğun okula gidemediği, 25 bin uçağın havalanamadığı olağanüstü bir dönem hiç olmamıştı. İşte tüm bu zorluklar arasında bile futbol hep konuşuldu. Futbol sezonu neredeyse mart ayından bugüne kadar sürmekte olan olağanüstü gündemde, oynanamadığı süre içerisinde bile, bu sürecin en çok konuşulan mevzusu olmayı sürdürdü. Günlük hayatımızda çok da sıradan olduğunu varsaydığımız birçok rutin faaliyetin ne kadar da hayati olduğunu gördük. Okulların açılması, seyahat özgürlüğü, ameliyatların başlaması kadar liglerin oynanması da meğerse hayatımızın önceliğiymiş. Tüm bu saydıklarımızın yeniden başladığı dönemde biz bu turnuvayı yeni bir başlangıcın sembolü gibi gördük.""LEGENDS KAPISINDAN GEÇİNCE 70 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE HAYALLER ÜLKESİNE GİRİYORSUNUZ""Halihazırda 520 bin metrekare alanda kurulu ve yeni projelerle daha da geniş alanda hayallere açılacak olan The Land of Legends, her yıl 156 ülkeden misafirler ağırlıyor. 70 futbol sahası büyüklüğünde. Kurulduğu 2016 yılından beri yaptırdığımız anketlerde evrensel olarak futbol halen en üst sıradaki ilgi alanı. Biraz teknoloji ile birlikte şekil değiştiriyor elbette takip şekli. Dijital oyunlar, istenildiğinde seyredilebilen yeni yayın şekilleri ile çok daha zengin ve renkli bir dünya sunuyor gençlere. Seyir zevki hızlanan hayat ile birlikte değiştiği için onların sonucunu hemen alabildikleri yüksek tempolu organizasyonları tercih ediyorlar.""BU NORMALLEŞME SÜRECİNDE TAKIMLAR KENDİ EMİN OLDUKLARI ALANLARDA HAZIRLIK YAPMAYI TERCİH ETTİLER""Sadece kulüpler değil; zor geçen bir dönemde ülkeye, spor camiasına umut veren, heyecan katan zor bir işe kalkıştık. Amacımız 7'den 70'e her yaştaki insanın hayatın eğlencesini, zevkini sürebilmesine katkıda bulunmak. 365 gün herkesin içindeki çocuk için, mutluluğun gelmesi için halihazırda çalışıyoruz. Legends kapısından geçince hayaller ülkesi ile tanışırız. Bu kapıdan geçip de mutsuz ayrılan henüz görülmedi.İki sebebi var. Birincisi; konjonktürden kaynaklanan, ikincisi; maddi sebeplerden. Birçok takım uzun yıllardır hazırlık kamplarını iklim avantajlı farklı coğrafyalarda yapmayı tercih ediyordu. Bunun içerisinde konsantrasyon, yüksek irtifa ihtiyacı gibi birçok faktörü sayabiliriz. Ancak bu normalleşme sürecinde takımlar kendi emin oldukları alanlarda hazırlık yapmayı tercih ettiler. Yani buradalar. Hazırlık maçlarını sıradan, alışılagelmiş halden, seyir zevki yüksek yayınlanabilir kalitede ortama çekme imkanı da bu sayede oluştu. Bir de spor ajandası buna müsaade etti. Birçok yaz organizasyonu iptal edilince TV programlarında yer açıldı.""BU TURNUVA ÇOK GÜZEL BİR SOLUK VERECEK FUTBOLA""Konuştuğumuz tüm faktörler spor ajandasını allak bulak hale getirdi. Avrupa kupalarında gelecek sezonun eleme maçlarının oynandığı günün ertesi günü, bir önceki sezonun final maçı oynandı. Bu arada Sevilla kupayı 6'ncı kez kazandı, kutluyoruz kendilerini, artık o organizasyonun da adı 'Sevilla Cup' olur. İşte bu iç içe geçmiş ajanda içinde temiz bir başlangıç için bu turnuva çok güzel bir soluk verecek futbola.The Land of Legends keyif ile eğlence ile anılan, insanların geldiklerinde kendilerini farklı hissettikleri bir ortam. Bu duygunun turnuva sırasında tüm izleyenlere geçeceğini ve uzun yıllar sonra hatırlanacak bu dönem gibi bu turnuvanın da çok anılacağını düşünüyorum.""MUTLAKA KALICI OLMA PRENSİBİYLE HAREKET EDERİZ"

"Rixos Grup olarak yatırım yaptığımız alanlarda mutlaka kalıcı olma prensibiyle hareket ederiz. Bu turnuvanın da kalıcı olmasını istiyoruz. Rixos'un şu anda 7 ülkede 26 oteli bulunmaktadır. Bunlar arasında Dubai, Mısır, Hırvatistan örnek olarak yer alıyor. Yelkenden atletizme, basketboldan futbola onlarca farklı alanda organizasyonlar yapmaya ve sponsor olmaya devam edeceğiz."


- İstanbul

Futbol, Rixos, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 'The Land of Legends Cup' için geri sayım başladı - Son Dakika Spor

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