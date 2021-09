The Last of US Çevrimiçi Oyunu Geliştirme Aşamasında - Son Dakika

Henüz ismi bilinmeyen The Last of US çevrimiçi oyunu, geliştirme sürecinde adım adım ilerliyor. Detaylar haberimizde.

The Last of US'ın gizemli çok oyunculu projesi hakkında pek fazla detay açıklanmamış olsa da, The Last of US Day 2021'de gelecek oyun için ufak bilgiler öğrenebilme şansımız oldu. "Last of US Günü" olarak çevirilebilecek etkinlik kapsamında hayranlara teşekkür eden ve ekibini kutlayan Rochelle Snyder, Naughty Dog web sitesinde paylaştığı bir blog yazısında aklımızdaki bir soruyu sormayı ihmal etmedi. "Evet, bunlar çok hoş Naughty Dog. Peki ama, şu an Last of US için ne yapıyorsunuz?"

Naughty Dog The Last of US Çok Oyunculu Oyunu İçin Ne Yapıyor?

"Kısacası, üzerinde çalışıyoruz birçoğunuzun çok oyunculu oyun için yaygara kopardığını ve güncellemeler istediğini topluluk yorumlarında görüyoruz. Şimdilik, ekibin geliştirdiği şeyi sevdiğimizi ve onlara iddialı projelerini oluşturmaları için zaman vermek istiyoruz, her şey hazır olduğunda daha fazlasını açıklayacağız!

Bu amaçla, The Last of US Part II piyasaya çıktığından beri ekibimizi büyütmekle meşgulüz ve şu anda çok oyunculu oyun ile ilgili pozisyonlar için tüm hızımızla çalışıyoruz. Yani kendinizi veya tanıdığınız birini bu iş için uygun olarak görüyorsanız, "İşler" sayfamızda gördüğünüz her şeye başvurabilirsiniz! Bu arada, bir The Last of US günü daha sona eriyor. Umarız bugün bizimle bir araya gelmekten memnun kalmışsınızdır. Bize gönderdiğiniz tüm destansı fotoğraflar, sanat eserleri ve hikayeleri yakından izliyor olacağız!"

Oyun severlerin The Last of US'ın Faction moduna ilgisini düşünürsek, Naughty Dog'un, hayranlara çok oyunculu bir deneyim sunmak istememesi ihtimal dahilinde değil. Tabi bu çok oyunculu deneyim, ayrı bir oyun olarak mı karşımıza çıkacak, var olan The Last of US oyunlarına mı eklenecek yoksa gelecekteki The Last of US oyunlarının bir parçası olarak mı sunulacak bunu bilmiyoruz. Naughty Dog'un tek açıkladığı şey ise, bir The Last of US çevrimiçi oyunu üzerinde çok çalıştıkları, ve biz de buna gönülden inanıyoruz.

