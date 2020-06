The Last of US Dizisinin İlk Bölümünün Yönetmeni Bulundu - Son Dakika

İlk bölümü büyük bir sabırsızlıkla beklenen The Last of US dizisi ile ilgili yeni bir müjdeli haber daha geldi. Dizinin ilk bölümünü yönetecek isim belirlendi.



The Last of US hiç şüphesiz ki oyun dünyasının etkileyici yapımlarımdan bir tanesi olmuştu. Yakın bir zamanda devamı niteliğindeki The Last of US Part II ile buluşmaya hazırlanıyorken, Mart ayı içerisinde yapılan duyuru ile televizyon dizisi haline getirilmekte olduğunu da öğrenmiştik.



The Last of US Dizisinin İlk Bölümünü Kim Yönetecek?



Sony Pictures Television ve PlayStation Productions ortak yapımı olacak dizinin senaryosu Craig Mazin ve Neil Druckmann ikilisine emanet olacak. Bu iki isim aynı zamanda Amerikalı televizyon yöneticisi ve yapımcısıdır, Carolyn Strauss ve Naughty Dog Başkanı Evan Wells de baş yapımcıların arasında bulunacak. Bu kadroya yakın bir zaman önce Johan Renck de katıldı. Chernobyl dizisini izlemiş olanlar için Renck tanıdık bir isim ama bilmeyenler için, kendisinin mini dizinin yönetmeni olduğunu söyleyelim. Haliyle The Last of Us, Craig Mazin ve Johan Renck ikilisinin birlikte çalışacakları bir diğer yapım olacak.



Discussing Film tarafından yapılan röportaj sırasında konuşan yönetmen, "Dizinin bir baş yapımcısıyım ve dahil oldum. Devamlılığı olan bir televizyon dizisi. Bütünüyle üstüme alabileceğimiz bir şey değil ama bir parçasıyım ve en azından açılış bölümünü yöneteceğim. Sonrasında ise gelişmelere bakacağız." yorumunda bulundu. Buradan anlayacağımız üzere, duruma göre Johan Renck daha başka bölümler için de yönetmenlik koltuğuna oturabilir ama şu an için net bir şey söyleyemiyor.



Röportajın bir noktasında The Last of US hayranlarının Ellie ve Joel karakterlerinin dizide nasıl resmedilecekleri konusunda meraklı ve büyük beklenti içerisinde olduklarının farkında olduklarını dile getiren Johan Renck, Neil Druckmann ile sık sık iletişim kurduklarını söyledi. Kendisine göre oyun karakterlerini diziye aktarmak roman karakterlerini aktarmaya göre daha zormuş ama üstesinden gelecekleri konusunda temin ediyor.



The Last of US dizisi ile ilgili olarak bildiklerimizin arasında Ellie karakterinin aynı oyundaki gibi eşcinsel olacağı, müziklerinin yine Gustavo Santaolalla tarafından besteleneceği ve göreceğimiz karakterlerin arasında Riley, Tess, Marlene ve Maria'nın da olacağını öğrenmiştik.