The Last of Us'ın çok oyunculu modundan beklenen haber geldi - Son Dakika
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The Last of Us'ın çok oyunculu modundan beklenen haber geldi

28.09.2021 11:39
The Last of Us'ın çok oyunculu modundan beklenen haber geldi

The Last Of Us Day 2021'i kutlamak için geliştirici Naughty Dog, The Last of Us'ın bağımsız çok oyunculu spin-off'u hakkında küçük bir güncelleme sağladı.

Topluluk kutlaması ışığında, The Last of Us Day 2021, beğenilen geliştirici Naughty Dog hala bağımsız çok oyunculu spin-off'u geliştirdiğini doğruladı. Ayrıca geliştirici Naughty Dog, The Last of Us Part II için birçok oyunculu mod planlıyordu ancak iddialı kampanya dalında odaklanmak için 2019'da kenara koymuştu.

Naughty Dog, ana oyunu yayınladıktan sonra çok oyunculu modu geri getireceğine söz vermişti ve 2020 yazından beri ekip üzerinde çalışıyordu. Yine de Naughty Dog, yeni bağımsız çok oyunculu oyunun nasıl olacağı konusunda çok sessiz kaldı. Çeşitli iş ilanları, The Last of Us çok oyunculu spin-off'unun Naughty Dog'un bir sonraki oyunu olduğunu öne sürdü.

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İş listelerinden bazıları, keşfedilecek ve satın alınacak bir açık dünya veya merkez dünya olabileceğini gösteren bir oyun için ekonomi olacağını belirtti. Yine de Naughty Dog, bu işlerin The Last of Us'ın yan ürünü olduğunu açıkça belirtmedi ve bazı hayranların oyununu durumu hakkında endişelenmesine neden oldu.

"ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Geliştirici, bu yılki The Last of Us Day'i kutlamak için bir blog yazısındasessizliğini bozdu. Naughty Dog çok oyunculu iş ilanlarının çoğunun isimsiz The Last of Us spin-off'u ile ilgili olduğunu öne sürüyor gibiydi. Hayranlar, The Last of Us Day'in yaklaşan oyunla ilgili önemli haberleri olmadığı için biraz hayal kırıklığına uğradılar, ancak en azından Naughty Dog, hayranların daha fazlasını duymak için birkaç şey açıkladı.

"Kısacası, üzerinde çalışıyoruz –birçoğunuz çok oyunculu için yaygara koparırken ve güncellemeler istediğiniz için topluluk yorumlarını görüyoruz. Şimdilik, ekibin geliştirdiği şeyi sevdiğimizi ve iddialı projelerini inşa etmeleri için onlara zaman vermek istediğimizi söyleyeceğiz, hazır olduğunda daha fazlasını oraya çıkaracağız! Bu amaçla, The Last of Us Part II'nin piyasaya sürülmesinden bu yana ekibimizi köpek kulübesinin içinde büyütmekle meşgulüz ve şu anda MP ile ilgili pozisyonlar için işe alımlarda tam gaz çalışıyoruz, bu yüzden siz veya tanıdığınız biri iş sayfamızda gördüğünüz herhangi bir şey için yeterliyse, başvurun!"

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