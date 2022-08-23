The Last of US Part 1'in grafik ayarları menüsü sızdırıldı - Son Dakika

The Last of US Part 1'in grafik ayarları menüsü sızdırıldı

The Last of US Part 1\'in grafik ayarları menüsü sızdırıldı
Son Güncelleme: 23.08.2022 08:56

Art arda sızıntılarla bekleyenlerini heyecanlandıran The Last of US Part 1 grafik ayarları menüsü oyuna erişim hakkı olan biri tarafından sızdırıldı. Playstation 5'in yanında PC platformu için de piyasa sürülecek bu yeniden yapım, konsol oyuncuları için pek alışılmadık bir özellikle geliyor.

Haziran 2022'de duyurulan remake hakkında gelen art arda sızıntı haberlerine, oyunseverler artık alışmış olsa da bu seferki sızıntı farklı. Oyunun özellikle grafikleri hakkında bizlere ipuçları veren diğer haberlerden ayrı olarak oyunun teknik ayrıntılarıyla ilgili kritik bir bilgi sızdı veya "sızdırıldı."

THE LAST OF US PART 1, 120 FPS DESTEĞİ İLE GELECEK

Sızdırılan ekran görüntüsünde en dikkat çeken şey şüphesiz FPS sınırlama modunun bulunması. Öte yandan yine grafik ayarlarında bulunan performans modu sayesinde oyuncular 120 FPS seviyelerine kadar ulaşabilecek. Söz konusu yenilik, en çok konsol sahiplerini ilgilendirmekte. PlayStation 5 cihazı, 4k/120 FPS seviyesini destekleyecek donanıma sahip olduğunu düşünürsek eylül ayında çıkış yapacak oyun, Sony'nin son konsolunun sınırlarını potansiyelini nihayet açığa çıkartacak gibi görünüyor.

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Tabii ki performans modu sayesinde bu FPS seviyesine ulaşabilmek için, bahsettiğimiz kare hızını destekleyecek monitör/televizyona sahip olunması gerekiyor.

Hem PC hem de PS5 için geliştirilen oyunun bu olması konsol oyunculuğu açısından son derece önemli.

Geliştirici firma Naughty Dog ile alakalı güncel haberler yayımlayan Naughty Dog Central'ın yaptığı paylaşıma göre sızıntının oyuna erişim hakkına sahip biri tarafından gerçekleştirildi.

The Last of US Part 1'in grafik ayarları menüsü sızdırıldı
Kaynak: SaveButonu

PlayStation 5, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar The Last of US Part 1'in grafik ayarları menüsü sızdırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: The Last of US Part 1'in grafik ayarları menüsü sızdırıldı - Son Dakika
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