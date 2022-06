The Last of Us Remake resmi olarak duyuruldu! PC'ye çıkacak mı?

The Last of Us'ın bir süredir yeniden yapımının geliştirildiği söylentileri Summer Game Fest ile doğrulandı. The Last of Us Part 1'in yeniden yapımı PS5 kullanıcıları için Eylül ayında çıkış yapmaya hazırlanırken PC'ye çıkış yapacağı da açıklandı.

THE LAST OF US PART 1'İN ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

PlayStation'ın internet sitesinde yapılan açıklamayla da 9 Haziran'da duyurulan The Last of Us Part 1'in 2 Eylül 2022'de PS5 için piyasaya sürüleceği açıklandı. PlayStation'ın yanı sıra sevilen oyun serisi The Last of Us'ın PC kullanıcıları içinde çıkacağı duyuruldu.

"The Last of Us Part 2'nin bu bahar itibariyle dünya çapında 10 milyondan fazla kopya sattığını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğumuz desteği bilen stüdyomuz, meraklı izleyicileri tanıtmak ve hayranları canlandırmak için heyecan verici, yeni yollar görmeye devam ediyor. Bu fırsatları göz önünde bulundurarak, The Last of Us'ın muazzam geleceği hakkında konuşalım." sözlerine yer veren Naughty Dog'un Kıdemli İletişim Müdürü Rochelle Snyder, yeni oyunun özellikleri hakkında konuştu.

Uzun süredir The Last of Us'ın birçok oyunculu modu alacağı konuşuluyordu. The Last of Us'ın bağımsız çok oyunculu modunun duyurulmasıyla beraber önümüzdeki yıl daha fazla bilgi verecekleri açıklandı.

THE LAST OF US PART 1

Yaklaşık 10 yıl önce PlayStation 3 konsoluna çıkış yapan The Last of Us, oyuncuların vazgeçilmez bir serisi haline geldi. Joel ve Ellie'nin hikâyesine tanıklık ve ortaklık eden oyuncular merakla bir sonraki oyunun ne zaman çıkacağını merak etmekle kaldılar.

PS5 VE PC İÇİN ÇIKIŞ YAPACAK

Summer Game Fest 2022 ile duyurusu yapılan The Last of Us Part 1'in PlayStation 5 konsolu için 2 Eylül 2022'de piyasaya sürüleceği ve PC için geliştirilmekte olan The Last of Us'ın remake'i yapılacağı resmi olarak açıklandı.