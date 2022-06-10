The Last of US Remake sızdırıldı: PC'ye gelecek mi? - Son Dakika
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The Last of US Remake sızdırıldı: PC'ye gelecek mi?

10.06.2022 11:39
The Last of US Remake sızdırıldı: PC'ye gelecek mi?

Bir süredir hakkında dedikodular dolaşan The Last of US Remake için ilk ciddi sızıntı geldi ve önemli detaylar ortaya çıktı.

The Last of US'ın tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olduğu aşikar. Başta kulağa klişe gelen bir zombi hikayesinin ne kadar iyi bir boyutta olabileceğini bize göstermişti. 2020 yılında çıkan The Last of Us: Part II de genel olarak olumlu yorumları sürdürmüştü. Şimdi ise, ilk oyunun günümüz teknolojisiyle harmanlanacağı The Last of US Remake oyununu gözlüyoruz.

Henüz resmi olarak duyurulmayan oyunla ilgili bugüne kadar bazı küçük sızıntılar duymuştuk. Şimdi ise oyuna dair ilk ciddi sızıntıyı duyuyoruz ve önemli bilgileri erkenden bize veriyor.

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The Last of US Remake, PC'ye de çıkacak

Oyunun orijinal sürümü PlayStation 3 için yayınlanmıştı ve o dönemin grafik kalitesiyle yapılmıştı. PlayStation 4 çıktığında ise oyun 'Remastered' adıyla yeniden yayınlandı ve bir sonraki nesle geçirildi. Sony, geleneği devam ettirerek PlayStation 5 için de aynısını yapıyor. Remake sürümün PS5'e çıkacağı ve çok daha iyi grafiklere sahip olacağı zaten biliniyordu ancak PC'ye gelecek olması sürpriz bir detay oldu.

The Last of US Part I releasing Sept 2, also in development for PC pic.twitter.com/bIfHayrXeF

— Wario64 (@Wario64) June 9, 2022

Oyunun iki paketi olacağı ve bunların Standart ile Fireflies isimlerini taşıyacağı da paylaşımda yer aldı. Paketlerin fiyatları sırasıyla 69.99 dolar ve 79.99 dolar olarak belirlenmiş. Bu da oyunların 60 dolar olan kalıplaşmış fiyatının üzerine çıkıyor. Çıkış tarihi 2 Eylül olarak belirtilen oyunun fiyatı, o zamanın Euro kuruna bağlı olacak. Bu yüzden fiyatı şimdiden tahmin etmek zor değil.

Vurgulamamız gereken detaylardan biri ise oyunun çıktığı gibi PC'ye gelmeyecek olması. 2 Eylül'de PlayStation 5 için çıkış yapıldıktan sonra belirsiz bir zaman diliminde PC için de çıkış yapılacak.

The Last of US Remake sızdırıldı: PC'ye gelecek mi?

Oyunda hikaye bakımından bir değişiklik beklemiyoruz. Gelecek yenilikler büyük oranda grafiksel olacak ve bazı oynanış iyileştirmeleri oyunda yer alacak. Remake yapımların doğası bu olduğu için, eğer oyunu daha iyi grafiklerde oynamak için can atmıyorsanız heyecan duymanız gereken pek fazla şey yok. Oyunun Remastered sürümü bile etkileyiciydi ve Remake'in halini sabırsızlıkla bekliyoruz.

Sizin The Last of US Remake için beklentileriniz neler?

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Kaynak: Shiftdelete

The Last of Us, PlayStation 5, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel The Last of US Remake sızdırıldı: PC'ye gelecek mi? - Son Dakika

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