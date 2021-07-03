The Legend of Zelda Skyward Sword İçin Yeni Bir Fragman Yayınlandı - Son Dakika

Yeni bir HD fragmanı bugün yayınlandı ve yaklaşan remaster'ın daha fazlasını gösteriyor.

Aşağıda izlenebilen yeni fragman, atlanabilir ara sahneler, diyalogları hızlı ileri sarma seçeneği ve daha fazlası gibi HD remaster'a eklenen birçok yaşam kalitesi iyileştirmesine odaklanıyor.

Nintendo oyunun yeni fragmanı için yaptığı açıklamada "The Legend of Zelda Skyward Sword HD'ye eklenen "yaşam kalitesi" iyileştirmelerinden sadece birkaçının özetine göz atın! Bu ince ayarlar ve daha fazlası, Nintendo Switch'te daha akıcı bir oyun deneyimi sağlamak için eklendi." dedi.

Yaşam kalitesindeki birçok iyileştirmenin yanı sıra, eski Wii özel oyununun yakında çıkacak olan HD remaster'ı, 60 FPS oynanışı, yeni kontrol seçenekleri ve daha fazlası gibi görsel ve teknik iyileştirmeler içerecek.

Ayrıca Nintendo "İlk olarak 2011'de Wii sistemi için piyasaya sürüldü ve serinin zaman çizelgesindeki en eski hikayenin yanı sıra Master Sword'un kendisinin yaratılmasını da tasvir eden The Legend of Zelda: Skyward Sword oyunu artık daha yumuşak ve daha sezgisel kontrollerle Nintendo Switch'e geliyor, geliştirilmiş kare hızı ve grafiklere ek olarak.

Saniyede 60 kare hızında çalışan oyunun bu geliştirilmiş versiyonunda, orijinaline benzer şekilde iki Joy-Con kontrol cihazı ile hareket kontrolünü kullanarak oynamayı seçebilir veya oynamak için sadece yeni eklenen düğme kontrollerini kullanabilirsiniz. Nintendo Switch Pro Controller ile, elde taşınır modda veya Nintendo Switch Lite sistemi kullanarak oyun."

, Nintendo Switch'te dünya çapında 16 Temmuz'da çıkıyor.