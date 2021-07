The Lord of the Rings Gollum İçin Yayınlanan Yeni Video Pek Hoş Karşılanmadı - Son Dakika

Daedalic ve Nacon, Nacon Connect 2021'de The Lord of the Rings Gollum için yeni bir video güncellemesi yayınladı. Bu videoda, Daedalic Entertainment Yapımcısı Harald Riegler, oyun hakkında bazı küçük ek ayrıntılar sağlıyor.

The Lord of the Rings Gollum

Şimdi bunun hayal kırıklığı yaratan bir video olduğunu söylememin nedeni, çok fazla yeni oyun görüntüsü göstermemesi. Bu, Nacon'un özel Yaz etkinliğiydi ve tüm Gollum hayranlarının aldığı.

Gerçekten ortaya çıkan tek şey, oyunun bazı ikonik karakterlere sahip olacağıydı. Üstelik kitaplara uygun olacak (bu yüzden karakterlerinin filmlerdeki gibi görünmesini beklemeyin). Mayıs 2021 tarihinden beri oyunla ilgili bir sürü şey söylendi ve öyle görünüyor ki yeni video birçok kişi tarafından beğenilmemiş.

Geliştirici yaptığı açıklamada:

"The Lord of the Rings Gollum, hikaye odaklı bir aksiyon macera oyunu olacak. Oyuncular, kendileri için değerli olan tek şeyin peşinde olan Gollum olarak tehlikeli bir yolculuğa çıkacaklar. Oyuncular tırmanacak, sıçrayacak ve tehlikeleri aşarak veya avantajlı noktalara gizlice girecekler."

The Lord of the Rings: Gollum 2022 yılında piyasaya sürülecek. Oyunun hangi platformlara geleceği zaten daha önce açıklanmıştı. PC'de nasıl görüneceğini ise ilerleyen zamanlarda göreceğiz.