The Lord of the Rings: Gollum'un çıkışı tarihi duyuruldu - Son Dakika
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The Lord of the Rings: Gollum'un çıkışı tarihi duyuruldu

25.05.2022 13:59
The Lord of the Rings: Gollum'un çıkışı tarihi duyuruldu

Orta Çağ'ın vazgeçilmezi Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni oyunu The Lord of the Rings: Gollum'un çıkış tarihi duyuruldu. Bağımsız stüdyo Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen Gollum, tek kişilik aksiyon macera oyunudur.

Hikaye odaklı macera oyunu The Lord of the Rings: Gollum'da ana karakterimiz Gollum ile onun için kıymetli olan tek şeyin peşinde tehlikeli bir maceraya atılın. Gollum yetenekli ve sinsidir, ancak bölünmüş kişiliğinden dolayı dağılmış durumdadır. Tek zihin, iki ego. Kararı siz verin.

HANGİ PLATFORMLARA ÇIKACAK?

Daedalic Entertainment'ın geliştirip yayınlayacağız ve Türkçe dil desteğine sahip olacak oyun The Lord of the Rings: Gollum, 1 Eylül 2022 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkış yapacak.

LORD OF THE RINGS GOLLUM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geliştirici ekibin yaptığı açıklamada, "Hikaye odaklı gizli macera The Lord of the Rings: Gollum'un çıkış tarihini nihayet açıklamaktan mutluluk duyuyoruz - Daedalic'in fantezi tarihinin en ikonik karakterlerinden birini ele alışı 1 Eylül 2022'de Steam'e geliyor." dedi.

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YÜZÜK KARDEŞLİĞİ ELE ALINACAK

J.R.R. Tolkien'ın efsanevi Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden uyarlanan The Lord of the Rings: Gollum, Yüzük Kardeşliği'nin ilk bölümlerinde Gollum'un sahne arkasında yaşadıklarını ele alacak. Bilbo Baggins, değerli yüzüğünü kaybettikten sonra, Gollum, Sisli Dağlar'dan ayrılmaya karar verir ve onu Barad-dur zindanlarından Mirkwood'daki orman elflerinin dünyasına götüren tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

The Lord of the Rings: Gollum oyununun çıkışı duyuruldu

GOLLUM MU SMEAGOL MÜ?

Orta Dünya'daki yolculuğundaki tehlikelerden kurtulmak için, Gollum gizlice girmek, tırmanmak ve tüm kurnazlığını kullanmak zorundadır. Ayrıca daha insani tarafıyla da uğraşmak zorunda - Sméagol. Önemli kararlar alma konusunda Gollum'un üstünlük sağlamasını veya Sméagol'un devralmasına izin vermesini istemek oyunculara kalmış. Gollum ayrıca kitaplardan tanınmış karakterlerin yanı sıra birkaç yeni yüzle de karşılaşır.

YORUMLAR
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