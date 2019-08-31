The Lovebirds Filmi

Ayrılmanın eşiğinde olan bir çift, kendilerini bir anda gizemli bir cinayet soruşturmasının içinde bulur. Bir yandan adlarını temizlemeye ve olayı çözmeye çalışan çift, diğer yandan kendilerini ve ilişkilerini nasıl kurtaracaklarını bulmaları gerekmektedir.



Michael Showalter’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Kumail Nanjiani, Issa Rae, Jim Iyke, Stella Damasus, Joseph Benjamin, Felix Omozusi gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Michael Showalter

Senaryo: Aaron Abrams, Brendan Gall, Martin Gero

Oyuncular: Anna Camp, Kumail Nanjiani, Kyle Bornheimer, Paul Sparks, Issa Rae, Joe Chrest, Andrene Ward-Hammond, Kenneth Kynt Bryan , Blaine Kern III, T.C. Matherne, Catherine Cohen, Kelly Murtagh, Moses Storm, Shannon Nicole, Anthony Michael Frederick, Gralen Bryant Banks, John C. Coffman, Mike Young, Mahdi Cocci, Betsy Borrego, Nicholas X. Parsons, Briana Liu, Lucy Golden, Vermyttya Erahn, Troy Faruk, Lisha Wheeler, Ken Knight, Heathyre Perara, Leslie Castay

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: The Lovebirds

Yapımcı Firma: 3 Arts Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 17.04.2020



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