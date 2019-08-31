The Lovebirds Filmi

Ayrılmanın eşiğinde olan bir çift, kendilerini bir anda gizemli bir cinayet soruşturmasının içinde bulur. Bir yandan adlarını temizlemeye ve olayı çözmeye çalışan çift, diğer yandan kendilerini ve ilişkilerini nasıl kurtaracaklarını bulmaları gerekmektedir.
Michael Showalter’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Kumail Nanjiani, Issa Rae, Jim Iyke, Stella Damasus, Joseph Benjamin, Felix Omozusi gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Michael Showalter
Senaryo: Aaron Abrams, Brendan Gall, Martin Gero
Oyuncular: Anna Camp, Kumail Nanjiani, Kyle Bornheimer, Paul Sparks, Issa Rae, Joe Chrest, Andrene Ward-Hammond, Kenneth Kynt Bryan , Blaine Kern III, T.C. Matherne, Catherine Cohen, Kelly Murtagh, Moses Storm, Shannon Nicole, Anthony Michael Frederick, Gralen Bryant Banks, John C. Coffman, Mike Young, Mahdi Cocci, Betsy Borrego, Nicholas X. Parsons, Briana Liu, Lucy Golden, Vermyttya Erahn, Troy Faruk, Lisha Wheeler, Ken Knight, Heathyre Perara, Leslie Castay
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: The Lovebirds
Yapımcı Firma: 3 Arts Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 17.04.2020
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