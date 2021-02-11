The Mandalorian: Oyuncu Gina Carano, sosyal medyada yaptığı Nazi benzetmesi sebebiyle dizi kadrosundan çıkarıldı

The Mandalorian dizisininde rol alan Gina Carano, yaptığı sosyal medya paylaşımı sebebiyle dizinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

Carano kişisel Instagram hesabında paylaştığı hikayesinde ABD'de birinden siyasi görüşlerinden dolayı nefret etmekle, Nazi Almanyası'nda Holokost sırasında Yahudi halkına yapılan muameleyi mukayese etti.

Disney Plus'ta yayımlanan dizide iki sezon boyunca Cara Dune karakterini canlandıran Carano'nun paylaşımı, Nazi Almanyasında Yahudi olmayı ABD'de Cumhuriyetçi olmakla bir tuttuğu yönünde eleştirilere sebep oldu.

'İğrenç ve kabul edilemez'

Star Wars evreninde geçen dizinin yapımcı şirketi Lucasfilm, Carano'nun paylaşımını "iğrenç ve kabul edilemez" olarak değerlendirdiği açıklamasında, "Gina Carano şu anda Lucasfilm'in çalışanı değildir; gelecekte de planlarımız arasında yer almamaktadır" ifadelerini kullandı.

Carano'nun paylaşımı sonrasında "#FireGinaCarano" (Gina Carano'yu kovun) etiketiyle yapılan paylaşımlar kısa süre içerisinde gündem olurken, Carano ise paylaşımını sildi.

Bu, 38 yaşındaki aktrisin tartışmalı ilk sosyal medya paylaşımı değil.

Star Wars hayranları, Carano'nun Donald Trump'ı destekleyen bazı paylaşımlarının ardından dizinin kadrosundan çıkarılmasını talep etmişlerdi.

Carano, tıpkı Trump gibi ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarının adil olmadığı yönünde iddialar ortaya atmış ve bir Twitter paylaşımında, "Seçim sürecini aklamalıyız. Bizi seçmen sahtekarlığına karşı koruyan yasalar koyun" demişti.

Ancak Trump'ın seçimde hile olduğuna yönelik iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt bulunamadı.

Maske takanlarla da alay etti

Carano ayrıca koronavirüs pandemisinde maske takan insanlarla da alay etmişti.

Lucasfilm'in açıklamasının ardından da bazı kullanıcılar, The Mandalorian'ı yayıncısı Disney+ dijital platformuna yönelik bir boykot çağrısı başlattı.

Variety dergisi Carano'nun menajerlik şirketi United Talent Agency tarafından da bırakıldığını iddia etti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca Yahudi ve diğer azınlıklardan insanlar Naziler tarafından öldürüldü.