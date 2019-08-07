The Many Saints Of Newark Filmi

Alan Taylor
'ın yönetmenliğini yaptığı polisiye film
in senaryosu ise David Chase
ve Lawrence Konner ikilisine ait. Başrollerde ise Vera Farmiga
, Alessandro Nivola
, Jon Bernthal
, Ray Liotta
ve John Magaro
yer alıyor. Yönetmen:
Alan TaylorSenaryo:
David Chase , Lawrence KonnerOyuncular:
Vera Farmiga, Alessandro Nivola, Jon Bernthal, Ray Liotta, John Magaro, Billy Magnussen, Corey Stoll
, Michael Gandolfini, Claudette Lalí, Joey Diaz, Leslie Odom Jr., Nick Vallelonga, Daryl Edwards, Alex Morf, Michael Iacono, Gabriella Piazza, Germar Terrell Gardner, Andrew Polk, Kathryn Kates, Lori Pizzo, Kent Sladyk, Faron Salisbury, Lara Barbieri, Jake Cerny, Lauren Yaffe, Sasha Morfaw, Spenser Granese, Andrea Ryan, Frantzdy Alexandre, Michela De RossiFilmin Türü:
SuçOrijinal Adı:
The Many Saints of NewarkYapımcı Firma:
New Line CinemaYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
09.10.2020The Many Saints of Newark Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.