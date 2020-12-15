The Marksman Filmi - Son Dakika

The Minuteman, emekli bir Vietnam gazisinin yaşamına odaklanıyor. Kartelin elinde bulunan küçük bir çocuğu kurtarmaya çalışan adam, kendisini zorlu bir savaşın içinde bulur.
Yönetmen: Robert Lorenz
Senaryo: Robert Lorenz, Chris Charles, Danny Kravitz
Oyuncular: Katheryn Winnick, Liam Neeson, Teresa Ruiz, Juan Pablo Raba, Lelia Symington, Dominic Cancelliere, Dylan Kenin, Chase Mullins, Luce Rains, Alex Knight, Grayson Berry, Jacob Perez, Kellen Boyle, Jared Corum, Esodie Geiger, Destiny Pearl Salgado, Patricia Rodriguez, David DeLao, Christopher Mele, Sean A. Rosales, Christian Hicks, Gonzalo Robles, Richard Fike, Vic Browder, Yediel Quiles, Garrett Ielapi, Elias Gallegos, Cheo Tapia, Roger Jerome, Jeremy Evitts
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Marksman
Yapımcı Firma: Azil Films
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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- Kaynak: InterSinema.com
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