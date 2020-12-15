The Marksman Filmi - Son Dakika

The Minuteman, emekli bir Vietnam gazisinin yaşamına odaklanıyor. Kartelin elinde bulunan küçük bir çocuğu kurtarmaya çalışan adam, kendisini zorlu bir savaşın içinde bulur.

Yönetmen: Robert Lorenz

Senaryo: Robert Lorenz, Chris Charles, Danny Kravitz

Oyuncular: Katheryn Winnick, Liam Neeson, Teresa Ruiz, Juan Pablo Raba, Lelia Symington, Dominic Cancelliere, Dylan Kenin, Chase Mullins, Luce Rains, Alex Knight, Grayson Berry, Jacob Perez, Kellen Boyle, Jared Corum, Esodie Geiger, Destiny Pearl Salgado, Patricia Rodriguez, David DeLao, Christopher Mele, Sean A. Rosales, Christian Hicks, Gonzalo Robles, Richard Fike, Vic Browder, Yediel Quiles, Garrett Ielapi, Elias Gallegos, Cheo Tapia, Roger Jerome, Jeremy Evitts

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The Marksman

Yapımcı Firma: Azil Films

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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